KO ŠTITI OVOG NASILNIKA?! Bivšoj supruzi zapalio kuću i preti joj, a dobio samo zabranu prilaska! Porodica: UHAPSITE GA, UBIĆE JE!

Dragan Pejčić iz Petrovca kod Pirota, koji je u novembru prošle godine zapalio kuću svojoj bivšoj supruzi Slađani Damnjanović uprkos brojnim zabranama prilaska nastavio je da preti i uhodi bivšu suprugu i da uz pomoć Osnovnog javnog tužilaštva u Pirotu prođe nekažnjeno i ostane na slobodi.

Slađana Damnjanović prijavila je prošle godine Dragana Pejčića, svog bivšeg supruga policiji sa tvrdnjama i dokazima da joj je zapalio porodičnu kuću. Paralelno sa tim, policiji i tužilaštvu u Pirotu ispričala je da joj preti i da je uhodi. Od tada pa do sada, podnela je još niz prijava protiv njega, jer osumnjičeni za torturu je nastavio sa jezivim pretnjama, ali nijednom nije kažnjen. Policija i Osnovno javno tužilaštvo u Pirotu izrekli su mu više hitnih mera zabrane prilaska i komuniciranja, a on je, kako piše Blic, svaku kršio.

foto: Stefan Stojanović/Mondo

Zakon predviđa da se zbog kršenja hitnih mera nasilnik uhapsi, a potom sprovede kod prekršajnog sudije, koji bi, kaže sudska praksa, kažnjen zatvorskom sankcijom od 30 do 60 dana. U ovom slučaju to se nije dogodilo, pa je Pejčić za svaku prekršenu hitnu meru zabrane prilaska, kažnjen novom zabranom prilaska.

Pretnje, dolaženje pred kapiju kuće za svaki praznik, Slađani Damnjanović postale su deo života, a kako priča njena ćerka Miljana Đorđević, sve je ponovo kulminiralo 8. aprila oko 14 sati, kada je Pejčić došao pred Slađaninu kuću iako je i tada imao zabranu prilaska i zapretio joj sa rečima: "Videćeš ti šta će biti za par dana". Tada je, kako Miljana priča, pored Slađane bila komšinica.

- Tada ga je video i načelnik policije koji je prolazio tuda i nazvao policiju. Patrola je došla i privela Pejčića, međutim on se ponovo, nekoliko sati kasnije, odnosno u 21 sat ponovo pojavio ispred kuće. Majka je pozvala policiju koja ga je odvela. Tada su mu odredili pritvor do 30 dana - priča Slađanina ćerka.

foto: Vlada Šporčić

Prošle nedelje Slađana se pojavila pred tužiocem kao svedok, iako je u ovom slučaju žrtva. Ispričala je šta se dogodilo, iskazala strah za svoj život. Međutim, tada je videla zapisnik. Prijave za Pejčićevo prve pretnje od tog 8. aprila nije bilo. To je iskoristio advokat odbrane ovog čoveka da traži da se njegovom klijentu ukine pritvor uz obrazloženje "da izađe za praznike".

- Kada sam čula da prva prijava nije zavedena odmah sam nazvala inspektora koji mi je potvrdio da su oni tada dva puta izlazili na teren pred kuću moje majke i da je oba puta Pejčić priveden. Tada mi je inspektor rekao da je dugačka procedura oko puštanja iz pritvora, te i da će ih iz Tužilaštva i Suda obavestita kada odluka bude doneta, kako bi oni otišli po njega. Tešio me je da će nas obavestiti na vreme. Pola sata kasnije nazvali su majku i rekli joj da je Pejčić pušten na slobodu - u šoku je Miljana.

Ona se pita koja je svrha pritvora od 30 dana, kada nasilnik biva pušten na slobodu 10 dana ranije. Pita se i koja je svrha hitnih mera kada ih Pejčić krši dva put dnevno.

- Meni je ovo sve neverovatno. Kao da tužilaštvo, policija i sud štite nasilnika. On je i prošli put prekršio meru i to za Sretenje kada je došao mami pred kuću. Tačno kada ništa ne radi. Moja mama se plaši da nije bezbedna - zaključuje sagovornica Blica.

foto: Profimedia

Pejčića je bivša supruga 14. septembra, nekoliko nedelja pred požar prijavila policiji zbog porodičnog nasilja i pretnji da će je ubiti i zapaliti. Dan kasnije, 15.septembra isto je učinila i unuka preplašene žene koja je prisustvovala pretnjama.

- Pet godina smo bili u braku, a 10 u vezi. Kada je počeo da pije, počeo je i da me maltretira, psihički i fizički. Krajem prošle godine smo se razveli ali on to nije mogao da prihvati. Dolazio je kod mene, uhodio me, presretao na ulici, bilo je strašno - rekla je Slađana Damnjanović, prenosi Blic.

- Govorio mi je da kada dođem kući i zateknem katanac na kapiji okrenut ka spolja, da znam da je dolazio. U noči kada je izbio požar, okrenuo je katanac upravo tako, a u lanac je zabio cveće - kaže ova žena.

foto: Profimedia

I tada, uprkos obavezi da Pejčića zadrže u pritvoru, policija i tužilaštvo su potpuno zakazali. Nakon dve prijave policiji za nasilje i pretnje, Pejčić je samo upozoren, a posle požara u kojem je zapaljena kuća Slađane Damnjanović, on je priznao delo, a tužilac je procenio da je dovoljna mera zabrana prilaska koju je već ima.

Inače, Pejčić je zbog kršenja hitnih mera u januaru bio kod sudije za prekršaje u Pirotu. Kako kaže Miljana, Slađanina ćerka, tada je sudija doneo odluku da Pejčić Slađani ne sme da priđe na manje od 50 metara narednih godinu dana.

(Kurir.rs/ Blic)