NASILNICI SA ESTRADE! TUKU ŽENE, PA SE PRAVDAJU: Voditelj naneo devojci TEŠKE POVREDE, a pevačica pokazala JEZIVE udarce od muža

Kako je Kurir ekskluzivno otkrio, vaterpolista Nikola Rađen pretukao je svoju devojku pevačicu Milicu Ristić.

Naime, radnica jedne pumpe u opštini Stari grad prijavila je da je devojka Milica R. (30) došla i požalila se da je Rađen pretukao. Devojka je policajcia ispričala da ju je Rađen nakon kraće rasprave zadao nekolik oudaraca u predelu glave i po telu.

Iako je usled povreda završila u Urgentnom centru, Milica i Nikola kasnije su se oglasili saopštenjem, gde su naveli da je bilo razmirica, ali da do sukoba nije došlo i da će oni nakon ovog skandala nastaviti da žive zajedno.

Nažalost, ovaj slučaj nije usamljen kada je nasilje u pitanju. Svedoci smo da je na našoj javnoj sceni više puta bilo situacija kada su neki od poznatih ličnosti pretukli svoje izabranice. Takođe, ima i poznatih dama koje su i same bile žrtve nasilja.

Pevač Adil Maksutović 2013. godine pretukao je suprugu Anu, ćerku pokojnog Džeja Ramadanovskog. Ana je posle batina napustila Adila i pobegla kod majke, a njihovu tada dvomesečnu bebu ostavila je u kući. Dan nakon incidenta, otišla e u policiju gde je davala iskaz dva sata i kako je tada navela, Maksutović ju je šutirao u stomak, šamarao i vređao, i to samo dva meseca posle porođaja carskim rezom.

Adil se branio da Anu nije udario nego da su se “malo žučnije svađali”. Ubrzo je odlučila da Adila ne goni sudski, ali je policija ipak podnela prijavu protiv njega. Poznato je da Džej Ramadanovski godinama nije govorio sa Adilom zbog batina koje je njegova ćerka zadobila od pevača.

Prošlo je skoro šest godina od kada je voditelj Vladimir Stanojević pretukao tadašnju suprugu Anu Mariju Žujović i ostavio je sa dva naprsnuća sinusne i jagodične kosti.

Fitnes-instruktorka kaže da i sada oseća strah i jezu kada pogleda fotografije na kojima je prebijena, te otkriva da se voditelj godinama ne pojavljuje na sudu jer je u Las Vegasu.

"Postupak je još na sudu, malo se sve odužilo zbog toga što on nije u zemlji. Njegov advokat je izneo da je „na usavršavanju engleskog jezika u Las Vegasu“. Zbog toga i zbog cele epidemiološke situacije u svetu na poslednje ročište nije mogao da dođe jer opet, navodi advokat, „nije mogao da nađe kartu“. Sve u svemu verujem da će se jednog dana sve završiti", kaže Ana Marija.

"U početku sam stvarno bila uporna da se istina sazna i da se postupak na sudu privede kraju, ali, iskreno, posle šest godina sve manje osećam tu upornost, i čini mi se da će trebati vremena..."

"Ne volim da se prisećam tog nemilog događaja, i dalje me obuzmu jeza, strah, razočaranje, tuga, bol... Zato se trudim da se što manje prisećam i pričam o tome", rekla je Ana Marija za „Blic“ i objasnila da su povrede bile teže nego što se na fotografijama vidi.

"Uplašim se i sad kad ih vidim, ali s obzirom na to da sam imala teške telesne povrede, dva naprsnuća sinusne i jagodične kosti, slike su još i dobre... Dugo posle toga išla sam kod psihologa, jer sam se trudila da ostanem jaka, posao koji radim mi ne dozvoljava da se povučem i zatvorim u sebe, konstantan kontakt s klijentima, novinarima, celom javnom scenom i 101 pitanje lakše se prevaziđe kad imate stručno lice da vas kroz to vodi. Ono što mi je jedino davalo snagu na tom putu su poruke devojaka koje su isto ili slično prošle ili onih koje poznaju nekoga kome se tako nešto dogodilo. Ne možete verovati koji je to broj... Jedino to me je teralo i još me drži da ne odustanem od celog postupka", ističe ona.

Pevačica Anabela Atijas je u Zadruzi priznala da ju je bivši suprug, denser Gagi Đogani godinama maltretirao. Kako je tada izjavila, nju je bilo sramota, ali je rešila da ne trpi, te se razvela od njega.

Tada je do detalja opisala jedan incident u kolima, nakon čega je njihova kćerka Luna počela da viče na oca.

Alenu Mukoviću (33), crnogokom pevaču i učesniku rijalitija "Farma 5", prošle godine određen je pritvor do 30 dan u novosadskom Osnovnom sudu, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici.

- Pritvor je određen zbog opasnosti od bekstva i zato što postoji opasnost da bi boravkom na slobodi mogao da ponovi isto krivično delo prema oštećenoj - rečeno je u Osnovnom sudu u Novom Sadu.

Mukoviću je nakon optužbi nevenčane supruge određen pritvor, a pevač je nakon nako izlaska iz pritvora, gde je proveo 71 dan, otišao u Crnu Goru, dok mu je ulaz u Srbiju zabranjen.

- Dobio sam zabranu ulaska u Srbiju na 3 meseca, jer sam tu boravio neprijavljen. Da su me teretili za doživotnu ja ne bih pobegao iz Srbije koju volim kao svoju zemlju, tamo je moj život dobio smisao kad sam dobio Lanu. Zauvek ću poštovati ženu koja mi je dala najveći poklon u životu - rekao je pevač.

