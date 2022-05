BELIVUK MLEO, SRETKO KALINIĆ KUVAO GULAŠ Srbija u šoku posle tvrdnji da je žena mužu noge odsekla testerom pa ih kuvala u loncu?!

BEOGRAD/ZRENJANIN - Kakva li ju je muka naterala, mora da je bilo nešto sa decom, dozlogrdilo joj, ko zna čega sve tu ima, trpela, trpela pa nije mogla više..., samo su neki od komentara po mrežama na zasad najtežu vest današnjeg dana koja stiže iz Zrenjanina.

Reč je o jezivom ubistvu koje se dogodilo u porodičnoj kući, a za koje je uhapšena žena T.P. koja se sumnjiči da je muža S.P. prvo uspavala lekovima, pa zaklala a potom delove tela sekla motornom testerom i kuvala u loncu na šporetu?!

To su barem prve i nezvanične informacije koje su uglavnom načule komšije porodice čija je kuća zavijena u crno jer će iza svega ovoga ostati deca bez majke kojoj preti robija ukoliko se dokaže da im je ubila očuha.

Javnost u Srbiji zgranuo je način ovog brutalnog ubistva za koje nikada ne bismo ni pomislili da bi mogla da ga izvrši žena.

Belivuk mleo u mašini

Reč je o reprizi užasnih opisa za koje smo čuli u optužnici protiv Veljka Belivuka i Marka Miljkovića kada je javnost ostala potresena na vest o pronalaženju kuće u Ritopeku u kojoj su se IZdešavali neki od najbrutalnijih zločina a dokazi su uklanjani mlevenjem delova tela u industrijskoj mašini za meso koja se koristi u mesarama i fabrikama.

Ljudski gulaš Sretka Kalinića

Stariji se sećaju i Sretka Kalinića koji je poznatiji pod nadimkom Zver a koji je od delova tela žrtava kuvao gulaš?!

Sretko Kalinić svojim priznanjem ubistva Milana Jurišića postao je vest sa naslovnice i uspeo je da šokira ceo region.

Nije toliko interesantna sama činjenica da je Kalinić ubio Jurišića (što je za prvog egzekutora "zemunskog klana" jedno ubistvo više ili manje), koliko način na koji je to izveo: osim što se okitio skalpom svoje žrtve, od njegovog je mesa skuvao gulaš koji je zatim poslužio svom kolegi "zemuncu" Vladimiru Milisavljeviću, zvanom Vlada Budala, pisao je Espreso pre par godina.

Kako je "Beli" postao "Zver"

Prema iskazu svedoka pokajnika Dejana Milenkovića Bagzija, upravo je Šiptar bio jedina osoba koja je mogla da kontroliše Kalinića. Svi ostali su ga se plašili, uključujući i članove klana. "Kalinić je bio zver od čoveka. Ustvari, zver je blaga reč", poznata je rečenica iz Bagzijevog iskaza policiji, iz kojeg je nastao i Kalinićev novi nadimak; "Zver" na naslovnim stranama ipak izgleda puno bolje nego "Beli".

Opis kojeg je Bagzi dao ni u čemu nije preteran, iako je on policiji ispričao detalje tek jednog monstruoznog ubistva - Zorana Savića zvanog Šoder. Njega je Kalinić sekirom isekao na sitne komade, kosti mu razmrvio čekićem i zatim to sve zajedno rastopio u kiselini. Još okrutniji je bio prema Zoranu Vukojeviću Vuku, krunskom svedoku na suđenju "zemunskom klanu", čije je telo spaljeno i izmasakrirano do neprepoznatljivosti, pronađeno nedaleko od benzinske postaje na auto-putu za Beograd.