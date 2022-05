CELA PORODICA TRPI NASILJE Ispovest Momira kog je žena ubola nožem: Kuvao sam kafu kad je prišla sa leđa i prislonila nož (VIDEO)

Beogradska policija uhapsila je juče Divnu M. (63) jer je nožem napala muža Momira M. (63) i povredila ga u stanu u Mirijevu.

On je rekao za Kurir sa problemi traju godinama.

foto: Kurir/J.M.

- Kuvao sam kafu kad je prišla sa leđa i prislonila nož. Kada sam pokušao da se odbranim, posekla me je. Stalno napada snajku i zbog toga je i juče izbila svađa - rekao je on za Kurir.

Snaja Jasna foto: Kurir/J.M.

Sa snajom Vesnom se, kako pričaju, najviše svađa.

- Vređa me, naziva me k*****, tuče me, gađala me je flašom. Prijavila sam je policiji - rekla je snaja.

1 / 5 Foto: Kurir/J.M.

On je ispričao da cela porodica trpi nasilje od nje i da su se pre par godina razveli ali da ona nema gde i da je nemu žao, ali da imaju problem jer njih sedmoro živi u 43 kvadrata.

(Kurir.rs/J.M.)