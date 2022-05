BURNO NA SUĐENJU ZA POKUŠAJ UBISTVA U NOVOM SADU: Osumnjičeni se sudiji obratio sa "sestro", pričao o pivu, a na kraju ZAPLAKAO

Protiv Zorana Nikolića (53), s neprijavljenim boravištem u Novom Sadu, okrivljenog za pokušaj ubistva s osam uboda nožem prošle godine u Kineskoj četvrti, juče je otvoren glavni pretres iznošenjem njegove odbrane i izjašnjenjem veštaka.

Ročište je počelo njegovim obraćanjem sudiji i tužiteljki sa "sestro", na šta je odmah upozoren i s izjavama kao što su da pije "samo malo pivo od pola litre", a privedeno kraju uz njegov glasan plač na klupi s rukama zaronjenim u dlanove, nakon što je na predočenim slikama prepoznao, zasad zvanično, N. N. ženski leš u prostorijama u kojima je stanovao, odnosno njegovu partnerku.

Kazao je da je na fotografijama J. M. (70), s kojom je živeo više godina u vanbračnoj zajednici u napuštenom objektu na Bulevaru despota Stefana. Ta osoba je pronađena s teškim opekotinama, bez znakova života u decembru prošle godine, nekoliko dana nakon što je počinjeno delo zbog kojeg je Nikolić optužen i odveden u pritvor, prenosi novosadski Dnevnik.

foto: Shutterstock

Njemu se pripisuje da je 30. novembra prošle godine oko 20 sati s osam uboda nožem izbo svog poznanika Gorana K, za kojim policija traga da bi ga privela na glavni pretres.

Okrivljeni, koji ima velikih problema s pokretnjem ruke i noge usled zdravstvenih problema, naveo je juče da je kobnog dana ceo dan bio u gradu i zarađivao tako što je vozačima mahanjem pokazivao gde ima praznih parking mesta da bi zauzvrat dobijao napojnicu.

Navodno, kad je došao u prostoriju preuređenu za stanovanje ovih socijalno ugroženih osoba, zatekao je dvojicu poznanika koji su se bavili sličnim poslovima i žalili su mu se da im je hladno.

foto: Dragan Gojic/ATAImages

- Doneo sam šta ćemo jesti žena i ja, a oni su popili u međuvremenu oko litru i po rakije. Odjednom je Goran K. počeo da vređa moju ženu, koja je bila gotovo nepokretna zbog rana na nogama. Pokušao sam da ga odgovorim od toga, govorio sam mu da je ostavi na miru dok jede, a on nije prekidao. Iznenada je počeo da me davi do mojih suza, mislio sam da će mi oči iskočiti, morao sam se braniti, uzeo sam taj prokleti nož iz džepa ili sa stola i ubo ga jednom u stomak. Dalje se ne sećam. Oni su potom otišli ponevši svoje piće, a onda sam u jednom momentu čuo kucanje na vratima. To su bili policajci, ležao sam uz vrata celu noć od osam sati uveče, kad je došlo do sukoba i plašio se da će se oni vratiti. Zato mi je svanulo kad sam ugledao policajce i priznao sam im odmah da sam ubo čoveka. Nema šta da lažem - izjavio je juče okrivljeni Nikolić.

Naredeni glavni pretres zakazan je za 23. jun, kada bi trebao da se izjasni sudki veštak za psihijatriju i da se sasluša oštećeni, ako ga policija pronađe.

(Kurir.rs/ Dnevnik)