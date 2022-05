PUCAO JE U ŽENU JER JE HTELA DA OTPUTUJE SA DECOM: Rođaci uhapšenog trgovačkog putnika otkrili nove detalje porodičnog zločina

Trgovački putnik V. M., koji je u ponedeljak ujutru pucao u glavu svojoj supruzi, doktorki M. M., navodno je to uradio jer je ona želela da u Nemačku, gde je radila, povede sa sobom decu.

foto: Kurir, Printscreen/Facebook

Ove tvrdnje, kako Kurir saznaje, policiji su izneli rođaci uhapšenog V. M., i to dok je on sedeo zabarikadiran u automobilu, nedaleko od kuće u kojoj je pucao u ženu. Podsetimo, drama u Kragujevcu počela je u ponedeljak oko 4 sata ujutru, kada je V. M. pucao u glavu ženi, koja je spavala. On je posle zločina pobegao, a oko 15 časova se pojavio u kući. Porodica je obavestila policiju, a V. M. se tada zabarikadirao u kola i pretio da će se ubiti. Posle dva sata pregovora, popustio je i predao se, pa mu je određeno zadržavanje do 48 sati zbog pokušaja teškog ubistva.

Rođaci dali izjavu

- Njegova žena je tri godine radila u Drezdenu i podneli su papire za spajanje porodice. Trebalo je da joj se i on sa decom pridruži u Nemačkoj, u koju je već nekoliko puta odlazio. Međutim, kada se sad vratila, rekla mu je da će povesti decu sa sobom - prenosi reči rođaka naš izvor:

Komšije Svađali su se pre pucnjave Komšije ranjene doktorke ispričale su za Kurir da su se M. M. i V. M. danima svađali. - Ona je pre nekoliko dana iz kuće iznela dečje i svoje stvari. Čuli smo svađu tri dana pre pucnjave, svi su pričali da je odlučila da ode i u Nemačku povede decu. V. M. je bio ljubomoran, počeo je da je optužuje za svašta - kažu komšije. Kako navode, bračni par se poznavao gotovo celog života. - Ona je s majkom živela u kući prekoputa njegove, tako su se i upoznali. Molimo se da preživi.

- V. M. nije mogao da se pomiri s tim, svađali su se, a onda je očigledno u nervnom rastrojstvu pucao u suprugu, koja je spavala u dnevnoj sobi - objasnili su rođaci nadležnima.

Otac moli za pomoć

Otac ranjene lekarke M. M. za Telegraf.rs je ispričao da je njegova ćerka u veštačkoj komi.

- Nemam ništa loše da kažem o lekarima koji trenutno brinu o mojoj ćerki u Kragujevcu, ali i oni su se složili da će biti mnogo bolje da je prebace na VMA. Trebalo je to danas da urade, ali joj se stanje pogoršalo. Lekari su rekli da bi joj šanse da preživi na VMA bile malo veće.

foto: Kurir

On je dodao i da su mu lekari rekli da će transport biti obavljen kada njeno stanje bude stabilno.

- Molim vas da me razumete, možda bi mogli i helikopterom da je prevezu. To je najbrži, verujem, i najbolji način. Ne znam kome da se obratim da se mom detetu pomogne. U životu nije mrava zgazila, pomagala je svima, sada je njoj potrebna naša pomoć.

Kurir.rs/ E. K.

Bonus video:

00:19 DRAMA U PORODIČNOJ KUĆI U KRAGUJEVCU: Muž pucao u ženu, teško povređena