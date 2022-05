SAMANTIN BIVŠI MUŽ MARJAN POSLEDNJI VIDEO NJENOG UBICU: Krvnik ga sačekao ispred zgrade i rekao mu OVO, a onda je UPALA POLICIJA

Samanta Vučković (31), svirepo je ubijena u Vlasotincu, a za ovaj zločin osumnjičen je Samantin dečko Dejan R, državljanin Severne Makedonije, koji je odmah posle zločina pobegao iz Srbije i za njim se intezivno traga.

Telo nesrećne Samante pronašla je početkom aptila gazdarica u krevetu, prekriveno ćebetom. Lepa Samanta, kako je još zovu, više od godinu dana živela je u stanu u kom je ubijena sa svojim dečkom.

Policija je bila i kući u leskovačkom selu Donja Stopanja, gde je mlada žena bila udata i gde je bivšem suprugu ostavila dvoje male dece.

foto: printscreen facebook

Upravo je Samantin bivši suprug ispričao da se sedam dana pre nego što je njeno telo pronađeno dogodilo nešto čudno, ali da tada nije shvatio da je moguće da se Samanti nešto desilo.

- Mi smo se razveli pre dve godine jer me je prevarila sa jednim mojim prijateljem iz sela. Otišla je u Vlasotince i tamo se preudala. Od tada, po dogovoru sa Centrom za socijalni rad, svakog petka bih vozio decu kod nje, a ona bi ih dovozila nazad. Tako je bilo i 25. marta. Odvezao sam decu, ali me je ispred zgrade sačekao taj Dejan i rekao da deca trenutno ne mogu da ostanu kod njih, kao i da će mi on uplatiti alimentaciju - ispričao je njen bivši suprug Marjan V. za beogradske medije.

Prema njegovim rečima, deca su više puta pokušavala da stupe u kontakt sa njom, ali bezuspešno.

- Sinovi su mi rekli da im se ne javlja ni preko poruka, ni poziva, a ni preko Vajbera. Rekao sam im da je zauzeta i da je puste, da će se javiti, ni na kraj pameti mi nije bilo šta se zapravo desilo - navodi on.

foto: Dado Đilas

Samantin bivši muž navodi da je za užas saznao kada mu je policija upala u kuću.

- Došao sam u utorak uveče sa posla kasno i legao da spavam. Odjednom, u kuću nam je upala policija. Pitali su me za ime. Deca su se preplašila. Zamolio sam ih da mi kažu šta se dešava i tada mi je jedan policajac ispričao da je moja bivša žena pronađena mrtva - navodi Marjan.

(Kurir.rs/ Blic)