MISTERIJA SMRTI LEPE SAMANTE IZ VLASOTINCA JOŠ TRAJE: Partner nestao bez traga, priča bivšeg muža donosi novu zagonetku

Od Dejana R, državljanina Severne Makedonije, dečka Samante V. (31), koja je u utorak pronađena mrtva u iznajmljenom stanu u Vlasotincu, danima ni traga! Još se čekaju nalazi obdukcije koji treba da otkriju kako je mlada majka dvoje dece, koja je pronađena u lokvi krvi i prekrivena ćebetom, umrla, a njen dečko nestao je bez traga. Kako se sumnja, prešao je granicu i otišao u Severnu Makedoniju.

Podsetimo, Samanta V. pronađena je mrtva u utorak uveče oko 22 časa u stanu u Vlasotincu, a policija od tada intenzivno traga za njenim dečkom Dejanom R. inače državljaninom Severne Makedonije. Misterija ovog slučaja postala je još veća nakon izjave njenog bivšeg muža da Samantu deca nisu mogla da dobiju više od nedelju dana, i da mu je njen dečko pre nekoliko dana rekao kratko samo da "ne mogu da preuzmu decu za vikend i da će poslati alimentaciju".

Marjan V. (30), bivši Samantin suprug sa kojima ima dvoje dece, kaže da se njoj trag izgubio pre nedelju dana. Njeno telo je, podsetimo, pronađeno juče u stanu, u lokvi krvi. Bila je pokrivena ćebetom, a obdukcija je naložena kako bi se utvrdilo od čega i kako je umrla.

- Mi smo se razveli pre dve godine jer me je prevarila sa jednim mojim prijateljem iz sela. Otišla je u Vlasotince i tamo se preudala. Od tada, po dogovoru sa Centrom za socijalni rad, svakog petka bih vozio decu kod nje, a ona bi ih dovozila nazad. Tako je bilo i 25. marta. Odvezao sam decu, ali me je ispred zgrade sačekao taj Dejan i rekao da deca trenutno ne mogu da ostanu kod njih, kao i da će mi on uplatiti alimentaciju – ispričao je on.

"Nije se javljala ni preko poruka, ni poziva"

Prema njegovim rečima, deca su više puta pokušavala da stupe u kontakt sa njom, ali bezuspešno.

- Sinovi su mi rekli da im se ne javlja ni preko poruka, ni poziva, a ni preko Vajbera. Rekao sam im da je zauzeta i da je puste, da će se javiti, ni na kraj pameti mi nije bilo šta se zapravo desilo - navodi on.

Samantin bivši muž navodi da je za nesreću saznao kada mu je policija upala u kuću.

- Došao sam u utorak uveče sa posla kasno i legao da spavam. Odjednom, u kuću nam je upala policija. Pitali su me za ime. Deca su se preplašila. Zamolio sam ih da mi kažu šta se dešava i tada mi je jedan policajac ispričao da je moja bivša žena pronađena mrtva - navodi Marjan.

Bivši suprug pokojnice navodi da su deca potresena saznanjem da im je majka preminula.

- Trudim se da im skrenem misli, ali teško. Kada me je ostavila, stariji sin nam je dobio šećer, pa se sada mnogo plašim za njega zbog ovog saznanja - dodao je on.

Vlasnik stana pronašao telo

Samantino telo pronašao je vlasnik stana koji su ona i njen momak Dejan R. iznajmljivali.

U PU Leskovac kažu da je u toku obdukcija i da bi rezultati uskoro trebali biti poznati, ali ne govore o povredama koje su prouzrokovale krvarenje.

- Još se ne znaju uzroci smrti, čekaju se rezultati odbukcije - rekla je Marija Sokolović PR leskovačke policije.

Maćehu njene dece nevenčani muž 10 puta ubo nožem!

Samanta je rođena Vlasotinčanka, gde živi i njena majka, ali je par stanovao u iznajmljenoj kući. O ljubavi Samante i Makedonca se pričalo ranije u Vlasotincu, u kontekstu jednog drugog incidenta kada je prošle godine u ovo vreme, maćehu njene dece 10 puta nožem izbo bivši nevenčani suprug, suprug maćehe, u Dečjem dispanzeru u Leskovcu.

Nepoznato je šta se u međuvremenu desilo, a u policiji tvrde da se još ne zna počinilac ovog gnusnog dela.

