MARKO NA BRATA I OCA NASRNUO U STANJU PSIHIČKOG RASTROJSTVA: Majka otkrila moguć razlog zločina u Kosovskoj Mitrovici

Tanja, majka Marka Bigovića (29), koji je danas usmrtio brata blizanca i oca u severnom delu Kosovske Mitrovice, kazala je da je u stanju šoka jer nije slutila da takva tragedija može da se dogodi.

Očajna žena ispričala je da smatra da je Marko nasrnuo na brata i oca u stanju psihičkog rastrojstva.

- Primetili smo svi u porodici da je bio zapao u depresiju i molili smo ga da zatražimo pomoć psihoterapeuta, ali on nije hteo ni da čuje za to. Obojica sinova su završila Pravni fakultet, ali on nije bio zainteresovan da radi, dok je Uroš već tri godine vredno radio - kazala je Tanja i plačući istakla da su njeni sinovi bili izuzetno vezani, piše Republika.

- Njih dvojica su bila mnogo vezana iako su dvojajčani. Njihov otac i ja smo se razveli pre 15 godina i imali smo zajedničko starateljstvo nad decom, pa su oni uvek zajedno išli kod oca i zajedno se vraćali kod mene. U ponedeljak su otišli kod oca i očekivala sam da se vrate kod mene, ali to se neće dogoditi - rekla je tiho nesreća žena i zaćutala. Podsetimo, u severnom delu Kosovske Mitrovice danas je uhapšen Marko Bigović (29) zbog sumnje da je, u ranim jutarnjim časovima, najverovatnije nožem usmrtio svog brata blizanca Uroša i oca Milana (67), nekadašnjeg tužioca i poznatog advokata.

Zločin se dogodio u zgradi u Ulici kralja Petra, a prema rečima portparola kosovske policije za sever Kosova Bratislava Radovića, tragediji je prethodio porodični sukob u kojem su učestvovala dva brata i otac.

