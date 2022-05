POVADILA SVE ORGANE SUPRUGU I STAVILA U ŠERPU! Novi detalji nezapamćenog ZLOČINA u Zrenjaninu, DECA JOŠ U ŠOKU! FOTO

Tereza P. (46), koja je pre 15 dana nožem ubila svog četiri godine mlađeg muža Srđana, pa ga motornom testerom isekla i onda kuvala, nalazi se i dalje u pritvoru zrenjaninskog zatvora.

Kako se nezvanično saznaje, ona je nakon ubistva izvadila sve organe svom suprugu i stavila ih u šerpu, piše Blic! Nakon hapšenja u noći 11. maja, Tereza je zbrinuta u Urgentnom centru zrenjaninske bolnice. Nakon što policija koja je na lice mesta izašla nije mogla da veruje šta je u kući u ulici Duška Trifkovića zatekla, slično se dogodilo i sa medicinskim osobljem koje je Terezu pregledalo

- Ona je bila sva krvava i dezorijentisana. Videli smo i slike sa uviđaja, to je bilo strašno. Jedna tako mala žena uspela je da ne samo savlada muškarca, već i da mu povadi i krene da kuva sve organe, jel možete to da zamislite? Bubrege, srce, polni organ.. I da u posebnom loncu kuva jednu celu ljudsku nogu! Eto, ne mogu da verujem ni šta vam izgovaram - kaže medicinska radnica koja je želela da ostane anonimna, piše Blic.

foto: Kurir.rs/S.U.

Kuća užasa

O motivima ovog stravičnog zločina koji je potresao ne samo Zrenjanince već i celu Srbiju još uvek se spekuliše među komšijama i ljudima bliskim i pokojniku i osumnjičenoj.

- Nisu nam dali da je vidimo, ali smo joj poslali stvari. Znamo da je u Zrenjaninskom zatvoru, ali pošto su ovo dvoje mlađe dece svedoci, a istraga je u toku, ne mogu da je posete. A žele da vide majku - kaže Miljjajem Ljutić, Terezin bivši suprug koji sa decom živi nedaleko od mesta u kom se zločin dogodio, kaže njen bivši suprug koji je u kontaktu i sa njenim advokatom kako kaže, i sa tužiocem, a i Centar za socijalni rad ih obilazi.

Kuća u kojoj se dogodio nezapamćeni zločin je i dalje zapečaćena odlukom policije. Komšije koje žive u blizini na svaku naznaku medija u ulici ulaze u svoje domove i zaključavaju se, ali oni koje smo sreli kažu da zaista ni ne naslućuju zašto bi neko mogao počiniti tako neki zločin.

Sa druge strane, Terezin bivši suprug sumnja da je to moglo biti zbog dece.- On nije bio nasilan čovek, bar ja da znam. Ali nije baš voleo što deca odlaze tamo, a Tereza je bila vezana za decu. Zbog toga su se svađali, ili što je ona bila ljubomorna. Jedino mi to pada na pamet da je moglo toliko da je razljuti. Njegova sestra mi kaže da je zbog kuće, a ja sam joj rekao pa šta će joj kuća ako će da robija, ima ona svoje kuće - objašnjava Ljutić.

"Ćerka kada se seti zaplače se. Šta će, dete je..."

U kući sa ocem je i maloletna ćerka koja je majku na izvršenju ovog stravičnog zločina i zatekla kada se probudila. Vratila se iz škole. Trudi se da nastavi svoj život, kaže otac.

- Šta će. Kada se prisetimo, zaplače se, trese se, dete je, ali drži se. Išla je na neke terapije, gleda da završi razred uskoro. Obilazi nas sada i Centar za socijalni rad, ali sada je kasno, šta sad mogu - pita se Miljajem.

Sa njima u kući je i sin koji je takođe bio svedok majčinog zločina, dok su drugo dvoje starije dece, u okolnim selima. Tužilaštvo se nije oglašavalo. U PU u Zrenjaninu kažu da je njihov posao završen sa uviđajem i da više informacija nemaju. Prema pretpostavkama izvora koji je upoznat sa tokom istrage, Tereza bi verovatno i mogla celu kaznu provesti u zrenjaninskom zatvoru, koliko god joj Viši sud odredi za ovaj gnusni zločin.

Kurir.rs/Blic

bonus video:

04:43 JASNO JE DA JE ZLOČIN POČINJEN IZ MRŽNJE! Sudski veštak i psihoterapeut o tome šta je predhodilo stravičnom ubistvu u Zrenjaninu