DARKO ŠARIĆ IZ ZATVORA DIGAO U VAZDUH DŽIP POZNATOM VALJEVCU: Komunicirao sa ekipom preko Skaja, na saslušanju sve negirao!

Tužilaštvo za organizovani kriminal 31. maja ove godine donelo je naredbu o proširenju istrage protiv Darka Šarića i članova njegovog kriminalnog klana - Dejana Lazarevića, advokata koji je osim njega branio i Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, potom, Bojana Stanojkovića zvanog Boki označenog kao jednog od organizatora šverca više od dve tone kokaina koji je u policijskoj akciji "Balkanski ratnik" 2009. godine zaplenjen na jahti "Maui", te Danila Odovića telohranitelja, Stefana Andrejića, Uroša Radovanovića i Milana Vučinića, da su pripremali likvidaciju Nebojše Joksovića, svedoka saradnika u sudskim postupcima upravo za krijumčarenje više tona kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu, kao i to da su postavili bombu ispod kola Gorana Nikolaševića koji je bio svedok u procesu Šarić, a to delo sa ciljem da diskredituju Joskovića kao svedoka saradnika "svale" upravo na njega.

Inače, Darko Šarić je juče saslušan u Specijalnom sudu i negirao sve što mu se stavlja na teret.

Od kraja jula 2020. godine, pa do 15. avgusta 2020. godine u Beogradu i Valjevu Darko Šarić i njegovi saradnici imali su nameru da diskredituju Nebojšu Joksovića kao svedoka saradnika. Komunicirali su preko kriptovane aplikacije "Skaj".

Darko Šarić je u periodu od 1. do 9. avgusta poslao preko "Skaja" sve podatke vezane za Nikolaševića, među kojima je bila informacija da on parkira kola na ulici, jer nema garažu. Nakon toga izdaje nalog okrivljenom Nikoli Spasojeviću da pronađe i angažuje osobe koje će da nabave i postave bombu Nikolaševiću. Takođe je izdao nalog okrivljenom Danilu Odoviću da prikupi detaljne podatke o adresi i dnevnoj rutini oštećenog Gorana Nikolaševića kao i podatke o njegovom vozilu.

foto: Ana Paunković, Nenad Kostić

Danilo Odović prikuplja podatke o adresi i dnevnoj rutini oštećenog Nikolaševića nakon čega ih šalje preko Skaja okrivljenom Nikoli Spasojeviću zajedno sa fotografijama Nikolaševićevog džipa "Honda" i obaveštava Šarića.

Spasojević potom po nalogu Šarića angažuje Stefana Andrejića da pronađe osobe koje će da montiraju i postave bombu ispod kola. Spasojević potom nabavlja bombu i angažuje Uroša Radovanovića i Marka Vukića kao izvršioce.

Spasojević u dva navrata obaveštava preko "Skaja" Šarića da je sa Andrejićem sve dogovorio oko podmetanja bombe, traženja mesta za sklrivanje i mogućnost bekstva.

Dejan Lazarević je potom obavestio Šarića preko "Skaja" da postoji rok od 8 dana za podnošenje prigovora na odluku tužioca o odbačaju krivične prijave podnete protiv Joksovića. Šarić tada donosi odluku da se bomba Nikolaševiću postavi u tom navedenom roku. Izdaje naređenje Lazareviću da "sve pripremi" i da se predmetni prigovor preda u sredu, a uništavanje vozila uradi u petak kako bi to delo bilo iskorišćeno kao dokaz o osnovanosti navoda krivične prijave podnete protiv Joksovića, kao i da nakon izvršenog krivičnog dela Nikolaševića usmeri tako što će da "kuka na sve strane" u medijima i označi Joksovića kao osobu koja je sama ili preko nekog drugog postavila bombu.

Lazarević to čini, a potom je Šarić obavestio Spasojevića o svemu i rekao mu: "Sve mora dobro da bude pripremljeno, ne sme da bude žurbe jer se radi o strategiji, a lica koja postave bombu ne sme niko da primeti".

Marko Vukić i Uroš Radovanović dana 08.08 2o2o u ranim jutarnjim satima sastavljaju bombu i nose je do Nikolaševićevog vozila i postavljaju je, ali ona nije eksplodirala. Potom, Spasojević istog dana obaveštava Šarića oko 04:18 časova da su ova dvojica pokušala da aktiviraju bombu, ali da nisu uspeli i da će da angažuju NN lice iz Bosne i Hercegovine da sastavi eksplozivnu napravu i da je donese u Beograd. Bombu predaje Stefanu Andrejiću o čemu preko Skaja Stanojković obaveštava Šarića. Andrejić preuzima bombu i prevozi je u Valjevo. Unosi je u stan Aleksandra Boškovića u kome se rade pripreme za postavljanje.

foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković

Bombu predaje Vukiću i Radovanoviću koji je 09.08.2020. iznose iz pomenutog stana i nose je do kola. Vukić je postavio bombu, a Radovanović je "čuvao stražu". Bombu su aktivirali oko 02:50 časova. Obzirom da je bila ogromne razorne moći nanela je štetu na okolnim vozilima, potom su popucala stakla na stanovima...

Nakon što su uspešno digli auto u vazduh, ova dvojica odlaze sa mesta kolima u kojima je bio Stefan Andrejić. On je Radovanovića odvezao do stana Boškovića gde je proveo noć, dok je sa okrivljenim Vukićem nastavio u pravcu Beograda.

Spasojević je istog dana oko tri sata noću obavestio Šarića prenoseći mu da je "posao završen".

"Posao je završen. To su uradili mladi momci koji su nosili kapuljače i maske i sve je kontrolisao Andrejić", rekao je on Šariću i predložio da im se za to da ukupno 10.000 evra. Šarić se složio.

U međuvremenu kontaktira Lazarevića i nalaže mu da Nikolaševića usmeri tako da nadležnim organima iznese sumnju da mu je bombu podmetnuo upravo Joksović čime bi ga diskreditovali kao svedoka saradnika.

"Usmeri ga tako da nadležnim organima iznese sumnju kako je bombu podmetnuo Nebojša Joksović i neka ga u medijima označi kao osobu koja mu je postavila bombu".

Lazarević potom to govori Nikolaševiću koji već sutradan odlazi kod nadležnog tužioca i traži obezbeđenje za sebe i svoju porodicu. Istog dana u 8 časova ujutru okrivljenom Šariću Bošković šalje tri fotografije sa mesta eksplozije.

Lazarević potom obaveštava Šarića da je jedan svedok ispitan u policijskoj stanici i da je njegova izjava "Vrh".

"Izjava mu je vrh, uklapa nam se uplan", rekao mu je Lazarević.

Šarić potom u cilju da usmeri policiju u pogrešnom pravcu odlučuje da lažno prijavi Sašu Cvetinovića za postavljanje bombe. Taj "prljavi" posao obavlja preko Bojana Stanojkovića koji prolanazi NN lice koje je tu dojavu uradilo sa Novog Beograda.

Podsetimo ukratko, početkom 2020. godine Darko Šarić je organizovao navedenu grupu sa kojom je planirao ubistvo gore pomenutog Nebojše Joksovića. Likvidacija je trebalo da se "obavi" za vreme jedne poznate manifestacije na reci Drini. Plan je napravio dok je bio u pritvorskoj jedinici Posebnog odeljenja za organizovani kriminal, Višeg suda u Beogradu. Naloge za izvršenje dela slao je preko kriptovanih telefona sa instaliranom aplikacijom "Skaj". Okrivljeni Lazarević, Stanojković, Spasojević, Odović, Andrejić, Vukić, Radovanović, Vučinić, potom, Kurjak, Alen i Inženjer - plaćene ubice, "narudžbenice" primali su upravo preko "Skaja".

Inače, Šarić je 14. aprila uhapšen zbog sumnje da je od početka 2020. do 14. aprila 2022. godine, organizovao organizovanu kriminalnu grupu koja je u međunarodnim razmerama na teritoriji Južne Amerike, sprovodila kriminalni plan dogovaranja neovlašćene kupovine kokaina, njegov transport do Evrope radi dalje prodaje, a sve u cilju sticanja finansijske koristi.

Prethodno je Šariću je 24. decembra Apelacioni sud ukinuo pritvor i odredilo kućni pritvor uz elektronski nadzor.

U međunarodnoj akciji koordiniranoj od strane EUROPOL-a i EUROJUST-a, u kojoj su učešće uzele policije Hrvatske i Srbije, uhapšeni su članovi više organizovanih kriminalnih grupa.

U Srbiji, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Sektora unutrašnje kontrole, Policijske uprave za grad Beograd, SAJ i Žandarmerije u saradnji sa Tužilaštvom za organizovani kriminal i BIA, uhapsili članova organizovane kriminalne grupe koja je delovala na teritoriji Republike Srbije, Evrope i Južne Amerike.

foto: Nenad Kostić

Oni se terete da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, teško ubistvo, nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, izazivanje opšte opasnosti i zloupotreba službenog položaja.

Inače, Šarić je četiri i po godine bio u bekstvu, a predao se domaćim pravosudnim organima u martu 2014. godine od kada je do 24. decembra 2021. bio u pritvoru.

Podsećanja radi, ovo je drugi zločin za koji se tereti Pljevljak. Protiv njega se vodi istraga za organizovanje i ubistvo bliskog saradnika Milana Milovca u Ekvadoru.

Paralelno sa hapšenjem u Srbiji, u Hrvatskoj su lisice stavljene još dvojici, kako se tvrdi, pripadnika Šarićeve kriminalne grupe, Petru Ćosiću i Manuelu Vuliću, koji su učestvovali u ubistvu Milovca, zvanog Cigla, u Ekvadoru. On je teško ranjen 13. novembra 2020. godine ispred teretane gde je vežbao. Prebačen je u bolnicu, odakle je pušten na kućno lečenje 11. januara naredne godine, da bi mu narednog dana pozlilo. Posle nekoliko sati, u zoru 13. januara, preminuo je u svom domu.

