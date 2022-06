DARKO ŠARIĆ SPREMAO LIKVIDACIJU JOKSOVIĆA? Pljevljak zaratio sa bivšim prijateljem, a evo šta mu nije oprostio

Darko Šarić i osmorica njegovih bliskih saradnika osumnjičeni su da su pripremali ubistvo svedoka-saradnika Nebojše Joksovića, nekadašnjeg Pljevljakovog prijatelja, potvrđeno je Kuriru u Tužilaštvu za organizovani kriminal.

Podsetimo, Šarić je uhapšen početkom aprila ove godine, nakon samo četiri meseca provedena u kućnom pritvoru, zbog sumnje da je organizovao ubistvo Milana Milovca u Ekvadoru.

Kako Kurir saznaje, osim njega, za pripremanje likvidacije Joksovića osumnjičeni su i advokat Dejan Lazarević, Danilo Odović, navijač Uroš Radovanović, koji se nekada prezivao Mišić, kao i Bojan Stanojković, Nikola Spasojević, Stefan Andrejić, Marko Vukić i Milan Vučinić, koji se nalaze u bekstvu.

Skaj komunikacija

- Šarić se, osim za udruživanje radi vršenja krivičnih dela i pripremanje teškog ubistva Nebojše Joksovića, tereti i za izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu, lažno prijavljivanje u saizvršilaštvu i dva krivična dela nedozvoljene proizvodnje, prometa, držanja i nošenja oružja i eksplozivnih materija - kaže izvor Kurira.

Prema tvrdnjama izvora iz istrage, do saznanja i dokaza o pripremanju ubistva Nebojše Joksovića došlo se na osnovu komunikacije iz Skaj aplikacije koju je Šarić zajedno sa saradnicima koristio.

- Navodno, Šarić je bio kivan na svog nekadašnjeg školskog druga iz Pljevalja i smatrao je da ga je on izdao kad je postao svedok-saradnik u postupku za šverc kokaina, pa je zbog toga hteo da mu se osveti - kaže izvor.

Da podsetimo, Šarić je u pritvoru bio od hapšenja u martu 2014. godine do decembra 2021, kad je pušten u kućni pritvor, koji je služio u vili na Dedinju. Međutim, u aprilu ove godine došlo se do saznanja da je on sa saradnicima iz Srbije i Hrvatske učestvovao u likvidaciji Milana Milovca u Ekvadoru.

Smrt Milovca

- Milovac, koji je bio poznat kao Šarićeva desna ruka, upucan je u novembru 2020. godine. On je u januaru 2021. pušten na kućno lečenje, a preminuo je samo dva dana kasnije u svom domu. Misterija je šta se dogodilo za samo 48 sati - naveo je sagovornik Kurira.

U Hrvatskoj su, u isto vreme kad je u Srbiji uhapšen Šarić, lisice na ruke stavljene Petru Ćosiću i Manuelu Vuliću, koji su navodno učestvovali u likvidaciji Milovca.

Šariću se trenutno sudi za međunarodni šverc 5,7 tona kokaina i pranje preko 20 miliona evra.

Hapšenje Vraćen u pritvor Darko Šarić, podsetimo, uhapšen je u spektakularnoj policijskoj akciji 14. aprila 2022. u vili na Dedinju. - Veliki broj specijalaca s dugim cevima okupirao je ulicu u kojoj se nalazi Pljevljakova kuća, a on je posle višesatnog pretresa vile maricom sproveden u SBPOK, potom i u pritvorsku jedinicu Specijalnog suda - podseća izvor.

