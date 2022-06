DETEKTIV GRGUR IZNEO JEZIVE PODATKE DO KOJIH JE DOŠAO: Moram ovo javno da kažem OVAKO KRIMINALCI REGRUTUJU DECU U SVOJE REDOVE

Kako kriminalni klanovi regrutuju nove članove, kako maloletnici postaju lak plen mafije? Šta porodica i društvo treba da preduzmu kada je reč o prevenciji da bi se mladi ljudi sklonili sa puta sa kog nema povratka.

Stručnjaci upozoravaju da su društvene mreže su za mafiju jednako oružje kao i pištolji. Na društvenim mrežama serviraju se snimci slatkog života takozvanih opasnih momaka, a mnogi se vrbuju i preko online video igrica. Kako stati na put ovakvim stvarima pokušali su na to pitanje odgovor da daju današnji gosti televizije Kurir Uglješa Grgur, privatni detektiv i Ivan Ribać, doktorant na Fakultetu političkih nauka.

- Uglavnom vrbuju decu koja nisu napunila 14 godina, koja nisu prekršajno odgovorna, a onda kasnije vrbuju i starije, gde su mnogo blaže kazne. A tu je mnogo bitna preventiva, da se to spreči i zaustavi. Treba da se radi a toj deci gde su obično prisutna nasilja u porodici, gde vide ružne stvari, porodica je kolevka života. Odatle dobiju i taj gen da ih kriminalci regrutuju među svoje redove. Svaka škola, osnovna i srednja, MORA da ima svog policajca. Moram javno da kažem da ne postoji srednja škola u kojoj se ne nudi i trguje drogom. Mislim da ne postoji srednja škola gde se to ne radi - rekao je Uglješa Grgur, privatni detektiv.

Ivan Ribać, doktorant na Fakultetu političkih nauka, saglasan je sa privatnim detektivom Uglješom Grgurom da je stanje u društvu alarmantno.

- Prvo moram da kažem da sam saglasan sa svime što je gospodin Grgur rekao. Mi smo od kraja osamdesetih, tokom devedesetih i dvehiljaditih imali jedno apsolutno rasulo u državnom aparatu. Imali smno minimalne plate i penzije. Svi su radili po nekoliko poslova, niko nije imao vremena za decu - Ivan Ribać, doktorant na Fakultetu političkih nauka.

Ribać je podelio svoje iskustvo sa gledaocima Kurir televizije.

- Evo, primera, šta sam ja doživeo. Moje dete je preko TikToka gledalo neka dva čoveka koja imaju po 50 i više godina, koja se na tom TikTok-u prozivaju i prepucavaju najstrašnije uvrede i pretnje, a detetu je to zanimljivo. Onda sam detetu objasnio da to sve nije ni zanimljivo, da to nije normalno, da ne može tako - rekao je Ivan Ribać, doktorant na Fakultetu političkih nauka.

