UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE! UDOVICA NA TV PREPOZNALA MAŠINU I SHVATILA: Poslednji snimak Gorana Mihajlovića, prve žrtve Belivuka

Katarina S., nevenčana supruga Gorana Mihajlovića (21), prve žrtve klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, navodno je na televiziji, na snimicima iz kuće strave u Ritopeku, videla mašinu za pravljenje ekstazija svog muža i tako naslutila da je i on žrtva surove kriminalne grupe.

Kako Kurir saznaje, Katarina je u Tužilaštvu za organizovani kriminal navela da je znala da njen suprug prodaje drogu, ali da joj nije poznato da je imao posla sa Belivukom ili Miljkovićem.

Poruke sa Skaja

Ona je detaljno opisala i šta je prethodilo nestanku njenog muža, ali i šta je usledilo nakon tog 1. aprila 2019, kada se Mihajloviću izgubio svaki trag.

- Tog dana mi je rekao da ide da se nađe sa drugom N. Š. i da će se vratiti. Pozvala sam ga oko 17 sati, telefon je zvonio, ali se niko nije javio. Posle sam pozvala oko 19, a telefon je bio nedostupan - navodno je rekla Katarina S. i dodala da ju je potom zvao drugi Goranov drug, A. N., koji joj je rekao da komunicira sa Goranom preko telefona sa aplikacijom Skaj i da mu je on rekao da se sklonio od policije jer mu je neko namestio, kao i da je dobro, da ne brinu i da je sve okej.

Pred nestanak bio čudan

"Glupačo, ko mene može da otme?!"

Kako saznajemo, Mihajlovićeva udovica je ispričala i da je on nedelju dana pre nestanka insistirao da se sa Banjice, gde su živeli, presele kod njegovih roditelja. - Tih dana je bio jako čudan - navodno je ispričala i dodala da su ona i Mihajlovićev drug A. N. posumnjali da je on otet, kada je A. N. na Skaju stigla poruka navodno od Gorana, upućena njegovoj supruzi: "Glupačo, ko mene može da otme, dobro sam, sve je u redu." - Goran je na Skaju koristio nadimak No Nejm i poslao je poruku A. N. da 7. aprila dovede Katarinu i njihovo dete da ih vidi. Kada je došao taj dan, Goran se nije javljao, pa je Katarina otišla u policiju i prijavila nestanak - kaže naš izvor upoznat sa slučajem.