KRTICA BELIVUKOVOM KLANU ZA MILION EVRA OTKRILA GDE SE ŠKALJARCI KRIJU?! Savo tipovao ubijene na Krfu i u Atini, pa usledio pokolj

Klan Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, kako je to juče potvrdio ministar policije Aleksandar Vulin, stoji iza dve likvidacije koje su se dogodile u Atini i na Krfu 2020. godine, kada su ubijeni istaknuti pripadnici škaljarskog klana Igor Dedović, Stevan Stamatović, Alan Kožar i Damir Hadžić!

Savo Lopičić foto: privatna arhiva

Iako se od 4. februara prošle godine, kada je u Beogradu uhapšen krvoločni klan, spekulisalo da oni stoje iza ovih egzekucija, zvanična potvrda stigla je juče. Ministar unutrašnjih poslova je potvrdio "da je ova grupa odgovorna za četiri ubistva u Grčkoj, dve osobe u Atini i dve na Krfu".

Grčka policija

- I mi smo u neposrednoj komunikaciji sa grčkim kolegama vezano za te slučajeve. Oni ne smeju ostati nerasvetljeni - rekao je Aleksandar Vulin za TV Pink i istakao da veruje da će optužnica protiv klana Belivuk-Miljković biti proširivana.

- Optužnicom je potvrđeno sedam ubistava, ali je broj veći. Srpska policija neće stati jer je dužna porodicama i stradalima da se dođe do istine - dodao je ministar.

Prema rečima našeg izvora, postoje određene sumnje da su zločini u Grčkoj počinjeni po nalogu vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, a da su kao direktni izvršioci angažovani pripadnici kriminalne grupe Veljka Belivuka.

- Spekuliše se da su za četiri ubistva ključnih ljudi iz škaljarskog klana, među kojima je i jedan od vođa Igor Dedović, Radoje Zvicer i njegovi saradnici navodno platili 2.000.000 evra - kaže izvor Kurira upoznat sa slučajem.

Kako dodaje, egzekutorima nije bilo lako da dođu do svojih meta, koje su bile u bekstvu od pravosudnih organa, ali i od suparničkih grupa. Kako smo ranije pisali, sumnja se da je „škaljarce“ izdao njihov blizak saradnik i čovek od poverenja, Podgoričanin Savo Lopičić, čija je sudbina nepoznata već dve godine, a vodi se kao nestao.

Ubijeni „škaljarci“ Igor Dedović, Stevan Stamatović, Damir Hodžić i Alan Kožar foto: Privatna Arhiva

Na vezi sa žrtvama

- Lopičić se pominje kao mogući tiper u oba zločina, to jest kao osoba koja je plaćenike kavačkog klana dovela do četvorice žrtava, najpre u Atini, a potom i na Krfu. Lopičić se u centru obe istrage našao nakon što je njegov nestanak u leto 2020. crnogorskoj policiji prijavila supruga - podseća izvor i dodaje da je tokom istrage dvostrukog ubistva u Atini otkriveno da je Lopičić mesecima pre egzekucije, koja se desila 19. januara 2020, bio u kontaktu i sa Dedovićem i sa Stamatovićem.

- Njegovo ime nađeno je u listinzima Stamatovićevog telefona i u prvi mah nije bilo sumnjivo, jer je Savo još 2015. označen kao osoba bliska škaljarskom klanu. Ime Savo Lopičić ponovo se pojavilo posle ubistva na Krfu 23. jula 2020. Njegov DNK trag nađen je u vili koju su Kožar i Hadžić iznajmili na ostrvu za svoje skrivanje, a njegov broj telefona bio je među Kožarevim pozivima - pisali su ranije mediji.

Sva ova saznanja istražitelje su navela na trag da je Lopičić zapravo bio krtica.

- On je prema operativnim informacijama postao saradnik kavačkog klana i dojavio im je gde se kriju viđeniji „škaljarci“, a zauzvrat je dobio milion evra. Međutim, posle egzekucije na Krfu njemu se izgubio svaki trag. I dok jedni veruju da su ga „kavčani“ ubili, a telo uništili, kako bi uklonili nezgodnog svedoka, drugi veruju da su ga likvidirali „škaljarci“, koji mu nisu oprostili izdaju. Postoji i treća mogućnost, a to je da se Lopičić negde dobro sakrio, ali to je najmanje verovatno - objašnjava izvor.

Rat do istrebljenja

Podsetimo, rat kavačkog i škaljarskog klana traje od 2014, kada je iz Valensije nestao tovar s kokainom. Do tada jedinstveni klan pocepao se na dva i otpočeli su rat do istrebljenja.

DVA EGZEKUTORA PROPALA U ZEMLJU Nestali Lainović i Džoni Navodno je Veljko Belivuk u vreme ubistva u Atini, u januaru 2020, boravio u Grčkoj. - Utvrđuje se da li je on lično učestvovao u likvidacijama ili je nadgledao. Postoje operativna saznanja da je jedan od egzekutora iz Atine Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara. On se zvanično nalazi u bekstvu, a poslednja informacija o njemu jeste da je 2021. uhapšen u Dominikanskoj Republici. I ime Ljubomira Lainovića, sina ubijenog kriminalca iz devedesetih, pominjalo se u vezi sa ubistvom u Atini. On se vodi kao nestao - podseća izvor.

ZLOČIN U ATINI 19. JANUAR 2020. Izrešetani pred ženama i decom foto: Printscreen Star.gr Likvidacija Igora Dedovića i Stevana Stamatovića izvršena je naočigled porodica ubijenih muškaraca. - Ubice su izgledale kao vojnici. U atinski restoran u kom su večerali Dedović i Stamatović sa ženama i decom ušetali su u crnim pantalonama, sa šalovima preko lica i okružili sto. Bili su precizni, pa ni jedan od 30 metaka nije povredio decu i žene. Čim su završili s pucnjavom, okrenuli su se i izašli - podseća izvor.

ZLOČIN NA KRFU 23. JUL 2020. Ispalili 29 hitaca, pobegli gliserom foto: printscreen Ubistvo Alana Kožara i Damira Hadžića dobro je isplanirano i oni su odmah posumnjali da iza ovog zločina stoje isti ljudi koji su šest meseci ranije ubili Dedovića i Stamatovića. - Kobnog dana „škaljarci“ su došli s plaže i parkirali se ispred luksuzne vile na Krfu. Nisu ni izašli iz kola, a napadači su ih izrešetali sa 29 hitaca. Njihova tela pronašla je maserka. Sumnja se da su egzekutori sa ostrva pobegli preko mora gliserom - podseća izvor.

1 / 4 Foto: Printscreen Star.gr

foto: Kurir

Kurir.rs/ E. K.

