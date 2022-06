OGLASIO SE LJUBAVNIK BILJANE KOJE JE ZABETONIRALA TELO MUŽA: Poslednji dani su pakao za mene OTKRIO ZAŠTO NIJE BIO NA SAHRANI

Nakon misteriozne smrti Biljane Stojanović (38), koja je pronađena mrtva u Velikom Trnjanu u nedelju i otkrića zabetoniranog tela njenog muža Ivana Stojanovića na porodičnom imanju i to na dan njene sahrane, danas će biti saslušan mladi advokat Aleksandar Lazarević (28) koji je bio u ljubavnoj vezi sa Biljanom.

Lazarević je prema navodima seljana osumnjičen da je sa Biljanom Stojanović pre tri godine zabetonirao telo njenog muža. Biljana je prema prvim rezultatima istrage presudila sebi trovanjem u pomoćnom objektu na imanju svoje porodice. Policija za sada nema dokaza da je Lazarević počinio zločin i on će danas biti saslušan u vezi sa ubistvom, a prethodnih dana je inspektorima ispričao detalje odnosa sa Biljanom.

- Ko je ubio Biljaninog muža apsolutno mi nije poznato. Ja nisam učestvovao u tom zločinu. Zatečen sam i njenom smrću, a posebno saznanjem da me neko poveže sa ubistvom njenog supruga odnosno da sam sa njom počinio zločin i posle njene smrti to otkrio policiji. To je nečija sumanuta izmišljotina - rekao je Aleksandar Lazarević koji ne krije da je sa nesrećnom ženom bio u ljubavnoj vezi i da se povremeno viđao sa njom.

Biljanin ljubavnik tvrdi da je u šoku i da je za njega pretežak zadatak da dokaže istinu.

- Poslednji dani su mi pakleni i veliki su šok i za moje roditelje koji su me odgajali da budem pošten i vredan čovek. Mrcvarim se da dokažem da sam nevin. Splet okolnosti me povezao sa Biljanom i sa njom sam bio u stalnom kontaktu, a povremeno smo se viđali. Pomagao sam joj koliko sam mogao i materijalno zbog troje dece koje je sama gajila. Govorila mi je da joj je muž u Rusiji, ali da imaju probleme u braku i da više nisu emotivo na istim talasnim dužinama. Ne znam kad su se posledni put videli, a ja sam nju video pre desetak dana - ispričao je Lazarević za Republiku.

Iza nesrećnog bračnog para ostalo je troje dece - devojka od 19 godina, devojčica stara 14 godina i dečak deset godina.

Ničim nije nagoveštavala da će se ubiti

Lazarević kaže da nije primetio oscilacije u njenom ponašanju i da je bilo šta nagoveštavalo da ima neki veliki problem.

- Ponašala se uobičajeno. Nisam mogao ni da pretpostavim da će nauditi sebi. Čekam rezultate obdukcije da definitivno saznam kako je okončala život. Nisam bio na njenoj sahrani jer mi niko nije javio kada je zakazana - kazao je Lazarević.

Zabetonirani Ivan Stojanović poslednjih godina bio je na privremenom radu u Rusiji pa je Biljana lako pravdala njegovo odsustvo i zbog toga se verovatno ranije nije otkrilo da je ubijen i zabetoniran.

