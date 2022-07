ŠLJUKIN TELOHRANITELJ UPUCAN ZBOG MUZIKE? Evo po čemu je poznat prijatelj ubijenog Zvezdarca

Velibor Ćirović (55), nekadašnji telohranitelj Sredoja Šljukića Šljuke, Vladimir S. (33) i Zoran P. (48) povređeni su juče u ranim jutarnjim satima ispred jednog restorana na Novom Beogradu kada je došlo do pucnjave i ubadanja nožem. Kako je za Kurir objasnio izvor, muškarci su se prvo posvađali, a potom i potukli, da bi na kraju došlo do potezanja pištolja i noža.

- Policiji je prijavljeno da se nekoliko muškaraca tuče i puca na parkingu kod Savskog keja. Restoran ispred koga se sve dešavalo nije radio u vreme tuče, a sva trojica su hitno prevezeni u Urgentni centar - objašnjava izvor i dodaje da je Zoran P., koji je udaren tupim predmetom u glavu, pušten iz bolnice nakon ukazane pomoći jer je zadobio lake telesne povrede:

Makljaža

- Vladimira S. metak je pogodio u ruku i prošao kroz nju, dok je Velibor Ćirović, koji je poznat kao telohranitelj ubijenog Sredoja Šljukića, uboden nožem u stomak. Sumnja se da je motiv ovog sukoba svađa zbog muzike.

Inspektori su juče češljali prostor na kome se desila tuča, a tragovi krvi mogli su se videti na parkingu.

- Niko od zaposlenih u okolnim lokalima nije bio od pomoći, jer u to vreme restorani i splavovi nisu radili - kaže izvor.

Likvidiran na Gazeli Na Šljuku pucano iz "kalašnjikova" Podsetimo, Sredoje Šljukić Šljuka je ubijen 27. septembra 2002. godine, kada je na njegov automobil "audi" ispaljeno više od 30 metaka iz automatskog oružja. Šljukićev automobil presrela su dva vozila na Gazeli i tada su maskirani napadači osuli paljbu, najverovatnije iz "kalašnjikova", po vođi zvezdarskog klana. Kasnijom istragom utvrđeno je da su izvršioci atentata bili pripadnici zemunskog klana Sretko Kalinić i Mile Luković. Šljuka je pre ovog preživeo nekoliko atentata, a u jednom od njih nesrećnim slučajem stradala je Tatjana Nikolić, koju je metak pogodio u glavu u pucnjavi u kafiću "Olimp" na Zvezdari. On je, osim po kriminalnim aktivnostima, bio poznat i kao vlasnik benzinske pumpe u Beogradu i suvlasnik poznate diskoteke.

Ćirović, prema pisanju medija, navodno je vlasnik nekoliko ugostiteljskih objekata u Beogradu i odranije je poznat policiji.

- Njegovo ime u javnosti se pojavilo nakon ubistva vođe zvezdarskog klana Sredoja Šljukića, koga su likvidirali pripadnici zemunskog klana.

Velibor Ćirović je, međutim, u ranijem razgovoru za Kurir naveo da on Šljuki nije bio telohranitelj.

- Istina je da sam bio sa Šljukom u autu kada je on ubijen, ali mi smo bili drugovi, nisam mu bio telohranitelj - rekao je Ćirović za Kurir.

Incidenti

Ovo inače nije prvi put da je Ćirović napadnut. Naime, na njega su u martu 2015. pucali ispred njegove kuće, a nekoliko dana nakon pucnjave zapaljena su mu dva automobila, BMW i "mercedes".

Prošle godine pojavili su se navodi da mu je zapaljen "smart" na Bežanijskoj kosi, ali je on to demantovao, tvrdeći da je do požara došlo ispred zgrade koja se nalazila do njegove.

- To nije moj auto, a požar je bio u zgradi do moje. Navodno je došlo do svađe zbog parking-mesta. Meni jesu ranije paljeni automobili, bio sam ranjavan, ali ovo sada nema nikakve veze sa mnom - tvrdio je tada Ćirović.

Pre tri godine Ćirović se svojim autom zakucao u vozilo interventne jedinice, nakon čega je došlo do požara na policijskom vozilu i tada su povređena tri policajca, kao i sam Ćirović.

Žarkovo Potegao nož posle svađe Juče je u Beogradu došlo do incidenta u naselju Žarkovo kada je u Ulici Leposave Vujošević u butinu uboden muškarac (38). On se pre ubadanja sukobio sa mladićem (28), navodno, zbog nesporazuma u saobraćaju. Povređeni je vozilom Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar.

