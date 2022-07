IZAŠAO SAM ISPRED KUĆE I VIDEO SINA OBEŠENOG! Ispovest oca stradalog mladića: Ponudio sam ga večerom, nisam ni slutio šta sledi..

21. juna oko 4 sata ujutru 28-godišnji Ranko Nikolić obesio se na terasi svoje porodične kuće u selu Gornja Sabanta - Orašje kod Kragujevca.

- 21. juna, ujutru ustajem u pet sati rano i vidim sina ispred stare kuće u polusedećem stavu i visi kabal zategnut - što je dovelo do smrti - počeo priču Dragomir Nikolić, otac nastradalog mladića.

Nakon što je otac nesrećnog mladića obavestio policiju, ekipa je izašla na teren i postavila pitanje - da li je Ranko preživeo neki vid stresa ili maltertiranja. Tada se otvarila pandorina kutija, otac Dragomir je otkrio da je samo pre par meseci njegov sin bio kidnapovan od strane policijskog službenika Darka Aleksića i Duleta Utoke klubskog izbacivača iz Kragujevca.

- Pošto je doživeo otmicu on je promenio ponašanje, izbegavao je izlaske noću u grad, verovatno se bojao ali to nije rekao. I bojao se otprilike samog sebe za šta mi nismo bili dovoljno stručni da to sami procenimo - rekao je za Kurir televiziju Dragomir.

Policija je uzela mladićev telefon na veštačenje, daljom istragom će se utvrditi koji je motiv ovog suicida za koji niko nije ni slutio da će se desiti.

- Došao sam kući, sina ponudio da večera, rekao je da ide u svoju sobu i nikakve nije davao znake - rekao je otac nastradalog mladića.

Nažalost, ovaj primer nije usamljen. Istraživanja pokazuju da su u poslednja tri meseca najbrojniji suicidi kod mlađih osoba.

- U starosnoj dobi od 15. do 35. godine sudicid je zapravo jedan od najčešćih razloga za smrtni ishod. Dešava se to da mladi imaju zapravo jako visoke zahteve od spolja, s druge strane oni još uvek nisu u potpunosti formirani kao ličnosti i oni se i te kako nose sa svim tim izazovima - kaže dr Irena Đorđević, psihijatar

Upravo ovakve pojave dovode i do poremećaja ličnosti kod mlađe populacije, a simptomi se ispoljavaju tek nakon 18. i 19. godine.

- Negde se uočava ta razdražljivost, negde je snižena frustraciona tolerancija, ono što bi se reklo snižen im je fitilj. Brzo planu, brzo reaguju i zato porodici može da deluje da je neki mali okidač uticao na to da osoba izvrši suicid. Mi psihijatri imamo jedan zadatak da kada pregledamo pacijenta koji je pokušao da izvrši suicid ili govori o suicidu ili ima. Zapravo postoji suicidna ideja, suicidna želja, suicidna namera, pa onda pokušaj suicida, a onda i izvršenje suicida. Jako je važno da procenimo nivo suicidnosti, kakva je verovatnoća. Svakom čoveku na svetu je potrebno da dođe na psihoterapijski razgovor. Ne postoji ni jedan čovek kome to nije potrebno i kada god pitaju kada je vreme za to. Pa vreme je danas - dr Irena Đorđević

Ukoliko osoba pokuša da izvrši suicid prva ustanova u koju se smešta je psihijatrijska klinika.

- Ono što psihijatriju odvaja od drugih kliničkih grana jeste svakako eksluzivitet prinudnog zadržavanja na lečenju, a pokušaj samoubistva zbog neke bolesti svakako jeste jedan od razloga za prinudno zadržavanje, nakon čega se obaveštava i nadležni sud - rekla je za Kurir televiziju dr Ivana Stašević Karličić, direktorka psihijatrijske klinike Laza Lazarević.

Brz način života, depresija i problemi glavni su razlozi usamljenosti ljudi i često su inicijacija suicidnih misli. Svake godine 800 hiljada ljudi sebi oduzme život.

- Postoje anonimni servisi za zaštitu mentalnog zdravlja na besplatnom broju 088 309-309, koji je pokrenut 2019. Ova linija je besplatna i anonimna i na njoj rade profesionalci sa klinike Laza Lazarević - kaže dr Ivana Stašević Karličić.

