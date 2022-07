SLIKE STRAVE S PUTA ZA CETINJE Beograđanin povređen u teškoj nesreći sa dvoje mrtvih! Sudar 4 vozila, jedno završilo u ambisu FOTO

BEOGRAD/PODGORICA - Dvadesetčetvorogodišnji M.S. iz Podgorice i tri godine starija M.Đ. poginuli su u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Cetinje - Budva, u mestu Obzovica.

U saobraćajnoj nesreći teško su povređeni Danilovgrađanka A.M. (32) i A.S. (43) iz Beograda. A.M. i A.S. su nakon ukazane pomoći u cetinjskoj Bolnici upućene u Klinički Centar Crne Gore.

U nesreći koja se dogodila oko 9.30 časova učestvovala su četiri vozila, od kojih je jednoi sletelo s puta. Zbog uviđaja koji je u toku saobraćaj je u prekidu.

Kurir.rs/Vijesti