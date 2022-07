NAPAD NA MALOLETNICU (16) NA ČUKARICI! SUD ODBIO ZAHTEV ZA PRITVOR: Starac (79) ne sme da prilazi detetu!

Beograđaninu D. M. (79), koji je prijavljen da je u stanu na Čukarici, koji iznajmljuje, navodno napao maloletnu podstanarku (16), posle saslušanja u Drugom osnovnom tužilaštvu nije određen pritvor iako je to od suda traženo, već je pušten da se brani sa slobode.

Prema prvim informacijama, incident se dogodio 5. jula u popodnevnim satima, kada je D. M. došao u stan koji iznajmljuje jednoj porodici u Orfelinovoj ulici, u trenutku kada je devojčica bila sama.

- Stanodavac je u stan došao, navodno, po usisivač - kaže naš izvor iz istrage. - Devojčica je otišla da ga potraži i donese, a on joj je tad, navodno, uputio neprimerene reči, što ju je uplašilo. Nakon toga, on je, navodno, od šesnaestogodišnjakinje tražio da sa sebe skine odeću i pokušao da je poljubi, predlažući joj čak da imaju odnose. Ona je to odbila i stanodavac je otišao iz stana.

Devojčica nije pozvala policiju, ali je za incident ispričala ocu, pa je on to učinio sutradan, kad je stanodavac ponovo došao u njihov iznajmljeni stan. Pre toga, otac devojčice i D. M. su se verbalno sukobili, umalo da dođe i do fizičkog obračuna, ali je u međuvremenu stigla policijska patrola i privela stanodavca.

- Posle saslušanja osumnjičenog zbog krivičnog dela nedozvoljene polne radnje, podneli smo predlog sudiji za prethodni postupak da mu se odredi pritvor, kako boravkom na slobodi ne bi uticao na svedoke - kažu iz Tužilaštva. - Međutim, sud je odbio naš predlog i osumnjičenom izrekao meru zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa oštećenom.

Drugo OJT je uložilo žalbu na ovakvu odluku.

Kako nezvanično saznajemo, u međuvremenu je proveren telefon D. M. u kojem su, navodno, nađene poruke izvinjenja devojčici zbog onoga što se dogodilo, a koje joj je vremešni stanodavac poslao posle incidenta. Takođe, saslušana je i šesnaestogodišnjakinja, koja je navodno, ponovila svoju priču i do detalja opisala nemili događaj.

KOMŠIJE U ŠOKU Stanari zgrade u Orfelinovoj ulici, u kojoj D. M. izdaje stan, o navodnom incidentu kažu da - "ništa ne znaju". - U zgradi se izdaje mnogo stanova. Nismo čuli da se tako nešto dogodilo, a nemamo pojma ni ko je devojka, koja je, navodno, napadnuta. Komšije iz Požeške takođe nisu čule za incident, a o D. M. i njegovoj porodici, imaju samo reči hvale: - D. M. i njegovu suprugu poznajem godinama. Divne su komšije. Zato ne mogu da poverujem da je D. M. napao maloletnicu.

BEZ KOMENTARA OSUMNJIČENI D. M. živi na Banovom brdu, u Požeškoj ulici, u zgradi nedaleko od ulice u kojoj izdaje stan. Reporteri "Novosti" zatekli su ga kod kuće. Međutim, kada je otvorio vrata stana, vidno uznemiren, odbio je da daje izjavu za novine. - Nemam komentar - kratko je rekao i zalupio vrata.