NA DAN UBISTVA JELENE ZORAN URADIO NEŠTO ŠTO NIKAD NIJE! Stručnjaci o najvećoj misteriji stravičnog zločina na nasipu u Borči

Advokat Nemanja Todorović i Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina, istakli su da je pritisak javnosti u slučaju ubistva pevačice Jelene Marjanović ogroman.

Advokat Todorović je naveo da, kakva god presuda bila danas, postupak se neće ovde završiti.

- Pošto je slučaj ovakav kakav jeste, ne sumnjam da će biti na deset strana. Postupak se ovde ne završava, ovo je samo prva stanica, svi će se žaliti na ovu presudu kakva god ona bude. Iskustvo nam govori da će najverovatnije biti vraćena presuda. Do pravosnažnosti presude čeka nas još najmanje ovoliko vremena koliko je do sada proteklo - kaže advokat Todorović u jutarnjem programu Kurir televizije.

Blažo Marković naveo je da je aljkavo odrađena istaga još na početku.

- Mnogo ljudi se okupilo, mnogo tragova je zatrto. Radi se o najcrnjem periodu srpske policije. Policiju je vodio Rebić, a Stefanović je bio ministar. On je bio u rijalitiju, pa su ga pokupili i smestili u zatvor. Posle su ga pustili. Javnost je bila jako puno uključena, a pri takvim stvarima treba jako tiho da se radi. Nema ko nije dolazio da nešto kaže, od vračare do gledanja u karte. On je prošao sve policijske metode. Indikacija je takva, sa druge strane, ja pretpostavljam da će biti osuđen, ali to je osuda javnosti - ističe Blažo Marković, koji je naveo primer iz Inđije, gde je čovek nevino držan u zatvoru 25 godina za ubistvo devojke.

Advokat Todorović istakao je da je pritisak javnosti bio strašan.

- Medijski pritisak je bio toliki da je čak i predsednik države morao da se oglasi. Mi smo imali slučaj ubistva, svi se pitaju ko je ubio, a niko se ne oglašava i ništa se ne dešava - kaže Todorović.

- Čovek kao da je sa šeste planete, čak su i psiholozi bili veoma zbunjeni. On ima savršeno ravnu crtu. Ja ne znam kakav je taj čovek Zoran Marjanović da sve stručnjake prođe - kaže Marković.

Todorović je istakao da se u našem pravosuđu neće ništa promeniti nakon ovog slučaja.

- Javnost je zainteresovana. Ništa neće promeniti u pravosuđu, postoji snaga određenih dokaza. Ono što jeste kakav sud zauzima stav prema dokazima. Tužilac na tim baznim stanicama zasniva svoj postupak. Mi imamo jednu specifičnost baš u tom slučaju da je Zoran Marjanović samo tada isključio svoj telefon - kaže Todorović, koji je zaključio da je bolje i sto krivih da bude pušteno iz zatvora, nego jedan nevin zatvoren.

