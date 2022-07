FORENZIČAR ANALIZIRAO DOKAZE PROTIV ZORANA Pričalo se da Jelena nije ubijena na nasipu, stručnjak otkrio detalj SPOMENUO MALU JANU

Forenzičar Časlav Ristić istakao je da samo laici mogu da pričaju da je Jelena Marjanović ubijena na nekom drugom mestu, a zatim doneta na nasip.

Prema njegovim rečima svi dokazi govore o tome da je ubijena upravo na nasipu u Borči, a kako tvrdi, tužilaštvo ima pet neoborivih dokaza protiv njenog muža Zorana Marjanovića.

foto: Kurir televizija

- Baš na tom mestu gde je pronađeno njeno telo. Ovde nam sve govori da je žena ubijena u kanalu i da je tu potopljena. Po mom mišljenju tužilaštvo ima pet ključnih dokaza da Zoran Marjanović bude osuđen za krivično delo. Ključni dokazi su da je on pripremao krivično delo i sredstvo izvršenja, druga stvar je brutalnost krivičnog dela, treća stvar je blato na pantalonama, koje pokazuje prisustnost na mestu izvršenja krivičnog dela, zatim krv na njegovom sedištu koja potiče od Jelene Marjanović i zadnji dokaz je ukrštanje mobilnih telefona na kanalu gde se desilo ubistvo i isključivanje njegovog telefona u vremenu izvršenja krivičnog dela - kaže čuveni forenzičar u jutarnjem programu Kurir televizije.

Misterija koja i danas intrigira mnoge je i prisustvo ćerke Zorana i Jelene Marjanović u trenutku ubistva, a forenzičar navodi da niko ne može sa sigurnošću da tvrdi da je ćerka tog dana bila na nasipu sa njim.

foto: Kurir televizija

- Postoji mogućnost i da je on došao, izvršio krivično delo, a zatim otišao, pokupio dete da ide i traži svoju majku. Dete sa pet godina u to vreme nije moglo da da pouzdan alibi. Dete je nepouzdan svedok u ovom postupku. Do 10 ili 12 godina, jer ono ne može da pamti detalje. Može priče, ali ne može da se seti detalja. Savršen zločin ne postoji, postoji samo loše odrađen uviđaj. Mora da se postoji jedan jedini trag koji će vas odvesti do krivca. Od samog početka ovaj slučaj je obavijen velom tajni. Imali smo slučaj suđenja i po 10 godina, ovo je čak i kratak period za ovako komplikovan slučaj. Svaki izvršioc koji se branio ćutanjem i koga su advokati to savetovali, nikada nije došao da kaže da je baš on počinio krivično delo - kaže čuveni forenzičar.

