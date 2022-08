ŠOK SNIMCI ZORANA MARJANOVIĆA: Pogledajte kako priča o mrtvoj Jeleni i njenom ubici! VIDEO

Zoran Marjanović nedavno je osuđen na maksimalnu kaznu zatvora zbog ubistva supruge Jelene, iako je u brojnim intervjuima, posle zločina on je vreme tvrdio je da su Bog i pravda na njegovoj strani.

Pažnju javnosti, međutim, privukli su snimci na kojima je Marjanović svojevremeno govorio o zločinu, ali na kojima se smeje dok priča o ubistvu svoje supruge i hvatanju počinioca.

"Istina pobeći neće, do današnjeg dana, nita ja, niti bilo ko iz moje porodice nema bilo kakva saznanja o tom slučaju, šta se njoj zapravo desilo, zašto bi njoj to neko uradio i na takav način. Ubica je verovatno se slobodan i negde se smeje čitavoj ovoj muci - rekao je Marjanović u jednom intervju, ali ono što je zastrašujuće je činjenica da se dok je to izgovarao i nasmejao.Ljudi su zgroženi komentarisali njegovo ponašanje, a ovo su samo neki od komentara:

"Pa vidite da kaže ubica se negde smeje ovoj muci, i osmeh kao sunce da ga je ozarilo...."

"Ljudi moji pa on kaže kako se ubica negde smeje i počne se smejati. Samo ovo je dovoljno da je svima jasno ko je ubica. Da plače ,da se ne može zaustaviti ,on priča o ubistvu svoje žene i smeje se."

Moj Zorane Vidi se da te jede to što znaš u svojoj glavi.Teže je živiti sa tim kad tad se poludi niko se nije veselio na tuđoj smrti."

"Svoju ženu naziva "slučajem". Maligni narcizam".

"E bože dragi njemu je bilo bolje da nikad nije nigdje usta otvarao. Kako se samo cinicno smeje".

"Ubica se nasmeo na kraju".

Prilikom gostovanja u jednoj televizijskoj emisiji Marjanović se takođe nasmejao dok je govorio o jezivom zločinu. Naime on ponovo nasmeja u momentu dok je govorio o privođenju ubice njegove supruge pravdi.

Kurir.rs