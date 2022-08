NAGRAĐIVANI POLICAJAC PAO ZBOG DILERA: Dvadeset kolega hapsilo inspektore SBPOK-a

Policijski inspektori Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) N. U. (38) i Z. Đ. (43) uhapšeni su juče u velikoj akciji Službe unutrašnje kontrole MUP Srbije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Kako je saopšteno iz MUP, oni se sumnjiče za zloupotrebu službenog položaja.

- N. U. i Z. Đ. terete se da su 16. decembra prošle godine, nakon pretresa jednog muškarca i prostorija koje on koristi, pronašli oko pola kilograma marihuane, koju su bez sačinjavanja službenih akata i obaveštenja nadležnog tužioca vratili tom muškarcu i time mu omogućili da izbegne krivičnu odgovornost - saopštio je juče MUP.

foto: Zorana Jevtić Nisu prvi uhapšeni policajci Optuženi za šurovanje s mafijom Pre N. U. i Z. Đ., kako je Kurir pisao, zbog saradnje s ljudima iz kriminalnog miljea hapšeni su i drugi pripadnici SBPOK, uključujući i zamenika načelnika SBPOK Gorana Papića, kom bi u utorak trebalo da bude izrečena i presuda za vraćanje blindiranog automobila Marku Miljkoviću mimo procedure. Zbog saradnje s ljudima iz Belivukovog klana osuđen je na dve godine zatvora i inspektor SBPOK Božidar Stolić. - Među poslednjima privedeni su službenik UKP Daniel J. i njegova supruga, inače radnica BIA Dušica J., koji se sumnjiče da su prenosili novac za vođu kavačkog klana i sarađivali s grupom Veljka Belivuka. U prethodnih godinu i po dana hapšeni su bivša državna sekretarka u MUP Dijana Hrkalović, zatim Milorad Šušnjić, bivši načelnik PU Novi Sad, Dejan Milenković, bivši načelnik Odeljenja za specijalne istražne metode, kao i policajci Predrag Lajić i Bojan Vasiljevski.

Kako se navodi, osim za ovo krivično delo, inspektor SBPOK N. U. sumnjiči se i da je od 23. februara do 25. marta ove godine uticao na druge policajce da ne preduzimaju mere i radnje iz svoje nadležnosti prema još jednom muškarcu, iako je znao da se on bavi prodajom narkotika, kako bi i on izbegao krivičnu odgovornost.

Nisu prijavili pretres

Kako Kurir nezvanično saznaje, N. U. je pomagao narko-dilerima D. G. i D. M. Naš izvor otkriva i da su pripadnici Službe unutrašnje kontrole u prostorije SBPOK na Makišu upali juče rano ujutru.

- Više od 20 inspektora vršilo je pretres i radilo na hapšenju dvojice kolega. Ispostavilo se da se sumnjiče za ozbiljna krivična dela, odnosno da su dilera kod kog su pronašli veću količinu droge, umesto da uhapse, pustili da nastavi da prodaje marihuanu. Sigurno to nisu uradili jer su se sažalili na njega - kaže izvor Kurira upućen u istragu.

Prema njegovim rečima, svi su bili zatečeni kada su dvojici njihovih kolega stavljene lisice.

foto: Printscreen Mika i Dača Pali zbog Šarića, jedan pod istragom i zbog Grka Policajci Danilo Stojanović, zvani Dača, i Milutin Radovanović Mika, koji su javnosti postali poznati posle prebijanja kolege iz Interpola u Beogradu, nedavno su osumnjičeni da su bili pripadnici kriminalne grupe Darka Šarića. Oni su posle hapšenja Šarića u aprilu bili u bekstvu, ali su se u međuvremenu našli u pritvoru. Stojanović se ponovo našao pod lupom Višeg tužilaštva u Beogradu, koje je nedavno saopštilo da sprovodi dokazne radnje protiv njega zbog sumnje da je od februara do aprila 2020. zloupotrebio službeni tako što je drugookrivljenom državljaninu Grčke Filipasu Panagiotidisu (48) pribavio korist tako što mu je omogućio da koristi registarske tablice MUP s pripadajućom registarskom nalepnicom i knjižicom za vozilo MUP koje je lično zadužio.

- Istragom će tek biti utvrđeno da li su i kakvu korist imali od toga što su narko-dilerima obezbeđivali zaštitu od svojih kolega, tj. policije, kako ne bi bili uhapšeni i kako bi mogli da nastave sa prodajom droge - objašnjava izvor Kurira iz istrage. N. U. i Z. Đ., kako je saopšteno, određeno je policijsko zadržavanje i oni će biti privedeni na saslušanje u Više tužilaštvo u Beogradu.

Plaketa

N. U., prema nezvaničnim informacijama, u SBPOK je došao iz pančevačke kriminalističke policije.

- Važio je za dobrog policajca, i u Pančevu je čak pre tri godine bio nagrađen kao najbolji policajac. Čak mu je bila uručena i plaketa Južnobanatskog okruga kao najistaknutijem u očuvanju bezbednosti u tom delu Srbije zbog izuzetnih rezultata u radu - dodaje sagovornik Kurira.

Kurir.rs/Jelena Spasić

