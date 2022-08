OBRENOVČANIN BRUTALNO SILOVAO 54 STOPERKE! Lomio im ruke i vilice, pa ih napastvovao: ŠOK TEK USLEDIO KAD JE POLICIJA UPALA U KUĆU

Inspektor u penziji otkrio je da je jedan od težih slučajeva u njegovoj karijeri bio masovni silovatelj iz okoline Obrenovca, koji je ima preko pedeset prijavljenih silovanja.

Ono što je posebno bilo interesantno kod ovog slučaja je da je u pitanju bio obrazovan čovek sa porodicom, koga je bilo jako teško uhvatiti jer nije imao dosije.

- U svojoj karijeri imao sam ozbiljni slučaj koji je imao preko pedeset silovanja. Jako teško ga je bilo detektovati. Kupio je soperke, slomi joj ruku ili vilicu pa je onda siluje. Čovek je diplomirani mašinski inženjer, kod kuće ima ženu i dve ćerke - ispričao je Popović i dodao:

- Nikada na takav profil ne bismo posumnjali, on je osuđen na deset godina zatvora. To je smešna kazna. On je sa pedeset četiri silovanja isto veče kada je pušten na slobodu nakon deset godina počinio isto delo i dobio četrdeset godina zatvora - kaže Popović.

