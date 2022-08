STEFANA (24) KAO DA JE PREDOSETILA TRAGEDIJU: Evo šta je u POSLEDNJOJ SMS poruci molila dečka, pre nego što je stradala!

Stefana Đurović (24) vraćala se iz Kragujevca sa drugaricom posle drugog dana svadbe na kojoj bila kuma, kada je došlo do stravične saobraćajne nesreće u kojoj je nastradala.

Njen dečko je, samo nekoliko minuta nakon jezive nesreće, stigao na lice mesta i zatekao svoju devojku bez svesti, piše Blic. Stefana se kobne noći sa proslave venčanja najbolje drugarice vraćala kolima sa drigom drugaricom i mladićem iz Kraljeva koji je vozio pod dejstvom alkohola!

Pijani mladić je, pri tom vozio brzo i Stefana se uplašila. U jednom trenutku poslala je poruku dečku i zamolila ga da iz Kraljeva krene njima u susret, jer taj mladić vozi jako brzo i ne želi da je on vozi do kuće. Ubrzo posle toga došlo je do nesreće - automobil, u kom je bila nesrećna devojka, sleteo je s puta u kanal i udario u betonski stub!

Stefanin momak stigao je samo par minuta kasnije na mesto gde su sleteli u kanal u mestu Guberevac i zatekao jeziv prizor. Upravo je on pozvao policiju i Hitnu pomoć, koja je ubrzo došla na lice mesta, međutim Stefana je ubrzo preminula.

Njena drugarica (22) prevezena je u bolnicu, nalazi se u teškom stanju.

- Ima povredu kičmene moždine i intubirana je - kaže izvor.

Pijani vozač automobila u kom je nastradala Stefana nalazi se na hirurgiji u bolnici u Kraljevu i van je životne opasnosti. Od Stefane su se potresnim porukama oprostili članovi porodice i brojni prijatelji. Njen otac ostavio je poruku na Fejsbuku u kojoj je naveo da je bez ćerke ostao "zbog skota koji je vozio..."

"Moja Stefa, moj život, moja najveća ljubav je nastradala u saobraćajnoj nesreći noćas u 1,10 u Vitkovcu. Zahvaljujući pijanom skotu koji je vozio, ja više ćerku Stefu nemam. Sine, sećam se prvog pogleda na tebe u krevecu, odrastanja, igre, okice, bucke, srce moje... Prelepe plave okice. Što mi te bog uze? - napisao je ispod ćerkine slike, pa nastavio:

"Školu si završavala, učila, ozbiljna bila, nikad mrava nisi zgazila...Što mi te bog uze? Što mene ne uze već mi nju odvede, nevinu dušu koja je tek počela da živi. Tajkina sreća, ode i ne pozva me. Umreću od tuge za tobom, srce tatino. Dolazi tata da te poslednji put vidi, živote moj."

