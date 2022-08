SNIMAK OTKRIO FATALNU GREŠKU UBICE ŠKALJARCA U HRVATSKOJ: Pogledajte kakvu GLUPOST je uradio pošto je upuca Vlaovića u glavu!

Osumnjičeni za ubistvo Gorana Vlaovića (38) Duško Tanasković (28) iz Kragujevca uhapšen je pošto je napravio fatalnu grešku posle zločina.

Naime on je pošto je prišao Vlaoviću s leđa i pucao mu u glavu pobegao, ali kako se vidi na snimku sigurnosnih kamera napravio je krug i ponovo se vratio na mesto zločina. Protrčao je pored upucanog Vlaovića, najverovatnije da bi video da li je mrtav, ali neki očevici su ga prepoznali i on je ubrzo i uhapšen.

Njegov advokat VInko Gulišija kojeg je angažovala porodica Tanasković, rekao je da on neće iznositi svoju obranu i da će se brani ćutanjem.

Tanaskovića dovode i u vezu sa likvidacijom Minje Šaković a u Budvi. Šaković je bio blizak škaljarcima i ubijen je u starom gradu u Budvi. Ubijen je u lokalu pred brojnim svedocima, kao i jutros Vlaović. Obe žrtve su, prema procenama bezbednosnih službi, bliske škaljarskom klanu.

00:24 Trenutak likvidacije škaljarca na Pagu

Goran Vlaović drugi je pripadnik ‘škaljarskog klana‘ koji je likvidiran u samo tri meseca. Naime, u Budvi je 17. lipnja u 23.40 sati ubijen Milić Minja Šaković, visokopozicionirani pripadnik škaljarskog klana. Ono što povezuje ove dve egzekucije ‘škaljaraca‘ je gotovo istovetni ‘modus operandi‘. Naime, ni Šakovićev ubica nije otkriven, ali policija je našla njegovu torbicu i pištolj.

Osim toga, kamere na Zrću snimile su Duška Tanaskovića, 28-godišnjeg Kragujevčanina koji je srednjeg rasta, baš kao i možebitni Šakovićev ubica kojeg su kamere snimile u Budvi. Sada će se uporediti ta dva snimka i forenzički tragovi kako bi se ustanovilo imaju li ove dve likvidacije možda istog egzekutora.

Navodno se upravo Tanasković dovodi u vezu s tim ubojstvom i zbog toga je za njim policija Crne Gore raspisala poternicu i o tome saznanja ima i policija u Srbiji. Prema poslednjim informacijama Tanasković nije jedini koji je uhapšen na Pagu, već su u policiju zbog ubistva Gorana Vlaovića iz Herceg Novog uhapšene još neke osobe, piše Jutarnji.

Pretpostavlja se da je i likvidacija Vlaovića nastavak sukoba raznih klanova koji traju godinama, a neki od pripadnika tih mafijaških grupa koriste i hrvatski pasoš.

Isplivao jezivi snimak posle likvidacije škaljarca! pic.twitter.com/c27LHE847s — larakorft (@larakorft1) August 25, 2022

Da podsetimo on je osumnjičen da je danas upucao Crnogorca Gorana Vlaovića (38) ispred noćnog kluba na Pagu. Na snimku sigurnosnih kamera vidi se trenutak ubistva i momenat kada Tanasković sa belim kačketom na glavi prilazi Vlaoviću s leđa i puca mu u glavu.

Sve se to odigralo pred dvadesetak okupljenih koji su napuštali klubove. Nakon pucnja neki su počeli da beže, dok su drugi pokušali da pomognu ranjenom Vlaoviću, ali je on ubrzo preminuo.Ubica se dao u beg dok je vladao opšti metež, ali je zanimljivo da se, kako se i vidi pri kraju snimka, Tanasković vratio na mesto zločina, najverovatnije da bi proverio da li je likvidacija uspela. To ga je skupo koštalo, jer je posle toga uleteo pravo u ruke interventne policije.

Kurir.rs/Jutarnji