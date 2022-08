MOLIMO BOGA DA NIJE PRONAĐEN NAŠ GORAN: Policija kontaktirala porodicu nestalog Kikinđanina posle pronalaska obezglavljenog leša

Vest da je u četvrtak na periferiji Zrenjanina, u Industrijskoj zoni, policija u četvrtak zatekla mučan prizor, leš u fazi raspadanja, uznemirila je i porodicu Gorana Džunića (47) iz Kikinde.

Leš je pronađen između dva imanja prema Elemiru u šumarku. Goran je nestao 4. avgusta nakon obeležavanja godišnjice "Oluje" na Trgu slobode u Novom Sadu.

Nestali Goran foto: Nestali Srbija

Po priči njegovog starijeg brata Dragana, od dana nestanka, u međuvremenu, viđen je na nekoliko mesta, na putu između Novog Sada i Zrenjanina, kako od vlasnika salaša i vikendica traži vodu. Saznanje da je na periferiji Zrenjanina u šumarku nađen obezglavljen leš unele su dodatnu stepnju i neizvesnost:

-U policiji mi je rečeno da je telo poslatno na obdukciju i da se čekaju rezultati. Jesmo uznemireni, ali se ipak nadamo da to nije naš Goran- kaže Dragan Džunić za Kurir.

Brat nestalog Kikinđani kaže da su ga u četvrtak popodne kontaktirali policijski inspektori.

Raspitivali su se o izgledu i rasporedu Goranovih zuba i da li ima veštačku protezu. Pitali su ga, kako kaže, kakve je patike nosio njegov brat:

- Opisao sam ih, ali i naveo kakve on po telu ima tetovaže. Na levoj ruci ima istetovirano ćerkino ime, a na ramenu manju tetovažu. Desna ruka je istetovirana od šake do ramena. Novih informacija nemam i niko me do petka popodne nije kontaktirao - priča uznemireni brat i dodaje:

Brat nestalog foto: Saša Urošev

- Sa našim trećim bratom Sašom, prethodnih dana, obišao sam i ovaj deo periferije Zrenjanina gde se nalaze dve vikendice i bagremov šumarak. Videli smo i to mesto, ali ništa nije ukazivalo da se tamo nalazi beživotno telo. Nadamo se da ovaj slučaj nema nikakve veze sa nestankom našeg brata- rekao nam je Dragan i podsetio da je početkom avgusta Goran viđen u kod kružnog toka na obilaznici u Zrenjaninu, baš kod skretanja za Elemir u industrijskoj zoni.

Nejasno mu je i zašto Goran od nekog nije pozajmio telefon i obavestio nekog od članova porodice gde se nalazi. Da mu je brat nestao, Dragan je 7. avgusta saznao od Goranovih komšija sa kojima je on i otišao u Novi Sad. Njegov nestanak prijavio je potom policiji i upustio se u potragu.

Kurir.rs/S. U.