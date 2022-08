MOMAK KOJI JE NAGOVORIO DEVOJČICU DA UKRADE 15.000 EVRA IZ KUĆE I POBEGNU OPET NA SLOBODI! Evo ko je Danijel i zašto je pušten

Danijel H. (20) s kojim je maloletnica prošle nedelje pobegla od kuće sa kojim je htela da ode u Nemačku, pronađen je, saslušan, a potom pušten.

Danijel H. je od ranije dobro poznat organima reda, i za njim je bila raspisana i poternica. On je maloletnicu nagovorio da iz porodične kuće ukrade 15.000 evra i pobegne s njim u Nemačku, gde je i ranije živeo. Međutim, ujak A. R, inače policajac, prijavio je njen nestanak i u svim medijima uskoro je objavljena vest o nestanku maloletnice. Kada su to videli, Danijel H. je maloletnicu vratio nazad kući, a on je pobegao!

Veći deo novca tada je vraćen, a za mladićem je raspisana potraga. On je nekoliko dana kasnije, pronađen i priveden, međutim odmah nakon saslušanja je pušten, piše Blic.

Danijel H. je kako se nezvanično saznaje pušten jer nije na silu odveo maloletnicu, već je samovoljno krenula sa njim.

- Nije joj nudio, niti joj je ukrao pare, niti je povredio - zato je pušten. U ovom sluačaju nema elemenata krivičnog dela - kaže izvor.

Danijel H. je inače od ranije dobro poznat policiji, zbog čega je vest o nestanku maloletnice sa njim odjeknula kao bomba. Porodica je strahovala da će joj nešto uraditi, a i sam stric devojčice je ispričao da ga je jednom i sam hapsio.

Kako je nezvanično potvrđeno, Danijel H. je pre izvesnog vremena počinio pljačku i za njim je nakon toga bila raspisana poternica. Ubrzo je uhapšen i poternica je obustavljena. Za to krivično delo će mu se tek suditi.

Ujak: Nije se smirio ni nakon ovog slučaja

Ujak tinejdžerke za kojom se tragalo 24 sata pre nego što se sama vratila kući kaže da je Danijel H. uhapšen 20. avgusta, pa pušten, i da se ni nakon toga nije smirio, već je ubrzo po izlasku iz policije pretukao druga njegove sinovice!

- Nakon što je pušten da se brani sa slobode, već uveče tog dana pretukao je dobrog druga moje sinovice sa još 7-8 mladića, zbog, kako sam saznao, negativnih komentara koje je njen drug ostavio na društvenim mrežama, a u vezi njenog dečka. I za to je prijavljen policiji, ali i dalje nije uhapšen i još je na slobodi - priča dalje ujak.

Mediji su potom kontaktirali i oca pretučenog mladića iz Laćarka koji sa devojčicom A. R. ide zajedno u Medicinsku školu, te objasnio o čemu se zapravo radi.

- Taj mladić vrši vršnjačko nasilje nad mojim sinom. Ovo nije prvi put da se ovo dešava. Iznuđivali su mu pare, tri puta pre ovog su ga tukli, a sada su on i još 10 huligana iz ovog mesta pretukli mog sina zbog ljubomore, izgleda. Koliko ja znam nije bilo nikakvih komentara, već je H. D. ljubomoran na svakog ko se približi devojčici sa kojom je bio u bekstvu, a moj sin je njen blizak drug i zajedno idu u školu - priča otac pretučenog dečaka Đ.P.

Devojčica i porodica i dalje u teškom stanju

Kada je o trenutnom stanju devojčice A. R. koja je sa dvadesetogodišnjim momkom prošle nedelje pobegla, ujak komentariše kako se još uvek ni ona, ali ni njena porodica nisu potpuno oporavili.

- Ja sam bio kod njih pre par dana. I dalje su jako loše. Svi ćute, utučeni su. Moja sinovica većinu vremena provodi u svojoj sobi. Treba uskoro da krene u školu, a sve je ovo bilo u medijima. Nije im lako. Uskoro će svi porodično krenuti na savetovanje sa psiholozima, kako bi nekako uspeli da se oporave od ovog što im se dogodilo - govori ujak.

