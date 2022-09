OVO JE SPISAK NAJVEĆIH KRIMOSA 90-IH! Ljuba Milanović otkrio: Ko je pokvaren, ko je nosio drogu za DB, a ko je SVIMA DOŠAO GLAVE!

Ljuba Milanović, idejni tvorac čuvene policijske jedinice Poskok i njen operativni šef, u intervjuu za Kurir govorio je o srpskom podzemlju devedesetih godina.

Upitan ko su bili najveći kriminalci devedesetih, Milanović je rekao:

- Na prvom mestu je Dragoslav Kosmajac. Zatim Rade Ćaldović Ćenta, po svireposti se izdvajao Zoran Uskoković Skole, a po pokvarenosti Bojan Petrović. Onda se iznenada pojavio Voja Amerikanac, koji je mnogima došao glave.

Rade Ćaldović Ćenta foto: Printscreen

Komentarišući činjenicu da mnogi kriminalci iz tog vremena više nisu među živima, sagovornik Kurira je rekao:

- Opet kompleksno pitanje. Devedesetih se ovde pojavljuje organizovani kriminal, zatim crnogorski kriminal i delovanje crnogorske tajne službe, ali i strani kapital kroz italijansku mafiju. Odmah sam osetio da se nešto dešava, ali nisam imao do kraja jasnu percepciju šta, kao ni ostale kolege u policiji. To nisu shvatili ni mnogi kriminalci, a oni koji to nisu shvatili - platili su glavom. Pojedinačno u svetu kriminala niko tada nije mogao da radi, bila je jasna podela ko šta sme da radi i ko god je radio mimo toga - uklonjen je. Istina, bilo je i međusobnih ubistava kriminalaca, ali pozadina je nešto drugo. Jer, vidite, devedesetih se odjednom pojavilo tržište sa enormnom količinom novca... Pogledajte samo slučaj ubistva Radoice Nikčevića, koji je, prema našim saznanjima, za deo Službe donosio kokain iz Južne Amerike. U trenutku kada je veći deo počeo da donosi za sebe nego za Službu - počišćen je. Tu nema milosti. Inače, svi su u to vreme mislili da je šef zloglasnog voždovačkog klana bio Goran Vuković Majmun, a zapravo je istina da je glavni šef i organizator te kriminalne grupe bio Radoica Nikčević, koji je preko njih plasirao na tržište taj deo droge koji je za sebe donosio.

Kada je reč o kontroverznom Željku Ražnatoviću Arkanu, Milanović je ocenio da je on tvorac organizovanog kriminala u Jugoslaviji.

foto: poliziadistato.it, EPA

- O Arkanu je maltene sve rečeno. Lično mislim da je Arkan rodonačelnik organizovanog kriminala u Jugoslaviji. Preko njega je prvi put prljav novac stečen kriminalom ušao u državne, legalne tokove... On je bio taj koji je to uradio, svesno ili nesvesno. I tad počinje organizovani kriminal. A njegov kraj je vrlo logičan. Kada se donese odluka o ubistvu, tu spasa nema. On je mogao samo da im oteža, ali on im je svojim ponašanjem zapravo olakšao celu stvar. Ono što mene i dan-danas kopka jeste to kako nije procurilo da se sprema ta likvidacija, kako on to nije saznao... A za stolom je bilo više faktora kad se o tome odlučivalo.

Milanović je naveo i da iza ubistva Arkana stoji deo države.

Kurir.rs