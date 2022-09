STRATEGIJA ODBRANE BELIVUKA I MILJKOVIĆA OČEKIVANA! Tužioc ima KECA U RUKAVU: Stručnjaci otkrili koji je NAJVEĆI PROBLEM POLICIJE

U Specijalnom sudu u Beogradu završeno je pripremno ročište u procesu protiv organizovane grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, čiji se pripadnici terete za sedam ubistava, trgovinu drogom, nezakonito držanje i nošenje oružja, otmicu i silovanje.

Optuženi Veljko Belivuk je tokom uvodnog izlaganja osporavao komunikaciju sa aplikacije "Skaj" kao i mašinu za mlevenje mesa, u kojoj su, kako se navodi u optužnici, pripadnici grupe mleli prethodno ubijene ljude.

Marko Miljković je u svom izlaganju naveo da "biti mrtav nije krivično delo, a da je ubistvo krivično delo, te da ako nema obdukcionog nalaza, čovek nije mrtav". Tokom uvodne reči Miljković je pomenuo i Zdravka Radojevića, čija se likvidacija stavlja na teret organizovanoj grupi, optužujući Radojevićevu suprugu da ga ona živog krije od organa vlasti.

Sutrašnje suđenje će se nastaviti odgovorima tužilaštva na dokazne predloge odbrane.

Čitanje druge optužnice će biti naknadno zakazano jer je Vlade Draganić, vlasnik kuće u Ritopeku u kojoj su kako se navodi u optužnici počinjeni najbrutalniji zločini, u izolaciji zbog kovida-19.

Žarko Popović, nekadašnji šef odeljenja za krvne delikte i advokat Marko Anđelković Popović gostujući u Usijanju na Kurir televiziji dotakli su se ovog velikog slučaja.

- Ako ne pronađete dokaze na licu mesta koju mogu vezani sa izvršiocima na licu mesta, to ništa ne znači odnosno ništa ne znači što su nađeni DNK profili momaka što su ubijeni. Problem je što nisu nađeni DNK profili ni Veljka Belivuka ni Marka Miljkovića. Zato treba toliko svedoka saradnika. Ako nemamo čvrste i materijalne dokaze onda morate da idete na svedoke saradnike, ne na jednog nego na više - rekao je Popović.

- Amerikanci kada napadnu neku kriminalnu grupu, oni idu na finansijsku istragu. Ovde je loše urađena finansijska istraga, jer mi nemamo stručnjake za to. Mi moramo naše finansijske stručnjake da pošaljemo na ozbiljnu edukaciju u Ameriku ili Italiju jer su dve države koje imaju ogroman problem sa tim kriminalnim grupama i finansijskim istragama. Drugo morate kancelarije FBI otvoriti u Beogradu koje će pomagati našoj policiji. Naša policija mnogo radi po starim principima i pravi greške pri prikupljanju dokaza. Da li ste vi čuli saopštenje o tome odakle je oružje nabavljeno u Partizanu? To treba da je policija i tužilaštvo u postupku odredila ko je to kupio, gde i zbog čega. Šta će tu 5 najmodernijih pušaka za atentate. Raketni bacači koji bi se koristili za blindirana vozila. Šta će puškomitraljez 127 mm koji se kači na tenk i probija blinde, to se koristi u ratu - rekao je Popović.

Advokat je naveo šta podrazumeva trenutni status Lalića, ali i zašto se razlikuje od zaštićenog svedoka.

- Status Srđana Lalića je niži u odnosu na zaštićenog svedoka u smislu da mu je poznat identitet. Zaštićen svedok je podjednako zaštićen kao svedok okrivljeni, ali ne samo on nego i njegova porodica. Što se tiče zaštićenog svedoka glavna razlika je što čak i odbrana koja ima pravo da svaki dokaz pogledam, neposredno analizira i da ga na kraju osporava i da ga veštači. Ona tek 15 dana pred suđenje sme da sazna identitet tog lica - rekao je advokat.

Gosti su se osvrnuli i na skaj aplikaciju za koju postoji mogućnost da ne bude iskorišćena kao dokaz na sudu zbog zakona o krivičnom postupku.

- Tek će se sada praviti sudska praksa, u sred procesa. Jer je to nova pojava. Mi nikada nismo imali u istoriji srpskog pravosuđa da se na osnovu internet aplikacije - rekao je advokat.

- Skaj aplikacija je nešto novo sa čime smo se suočili i zato nam francuska i holandska policija tehnički pomažu da otvorimo tu aplikaciju da bi videli taj sadržaj. E sad zakon ima svoje cake odnosno ne poznaje to. Advokat odbrane dođe i kaže ko je vama naložio da otvorite te aplikacije i uđete u privatnost mog klijenta i to nema snagu dokaza u našem zakonu o krivičnom postupku. Korišćenje telefonskih podataka i fotografija se ne može koristiti ako nije imalo prethodno odobrenje od strane tužilaštva i suda - rekao je advokat.

- Potpuno je očekivana strategija odbrane da se u potpunosti osporava korišćenje skaj aplikacije. Sud i sudsko veće će vrlo striktno primeniti zakon, sa svakim zarezom. Mada ono što može ići u prilog tužiocu je veštačenje mobilnog telefona. Da li se pod pojmom veštačenje koje je zakonit dokaz - rekao je Popović.

- Kada naš kriminološki centar otvara mobilni telefon i nađe sadržinu poruka, slika i linkova to može da bude zakonito. Ali da li je zakonito ako su to dobili iz Holandije i Francuske - rekao je advokat.

