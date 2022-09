SA NANOGICOM ULETEO U TERETANU I PUCAO NA TRENERA (24): Podignuta optužnica protiv napadača (27) iz Rakovice

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Miloša S.(27) iz Beograda zbog sumnje da je 20. juna ove godine u jednoj teretani u Rakovici hicem iz pištolja, koji je nedozvoljeno nosio, lakše ranio M.D. (24), inače trenera u toj teretani.

Miloš S. se tereti za krivično delo - nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u sticaju sa krivičnim delom - laka telesna povreda.

Optužnica je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju. Tužilaštvo je predložilo sudu da optuženom produži pritvor da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo.

Miloš M. je i ranije osuđivan, a u vreme izvršenja krivičnog dela, izdržavao je kaznu kućnog zatvora.

On je, kako se sumnja, 20. juna oko 17 časova najpre ušao u verbalnu raspravu sa M.D u teretani, da bi potom otišao do podruma obližnje zgrade i uzeo pištolj koji je tu krio, pa se vratio u teretanu. Po ulasku u teretanu pištolj je repetirao, uperio i pucao u pravcu nogu M.D, usled čega je on zadobio laku telesnu povredu u vidu prostrelne rane desne potkolenice.

Miloš S. je potom je izašao iz teretane, pištolj bacio u kontejner i udaljio se sa lica mesta. Uhapšen je ubrzo nakon izvršenja krivičnog dela.

