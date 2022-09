ISPOVEST ŽRTVE SEKSUALNIH NAPADA KASKADERA: Imala sam 17 godina kada me je silovao, svim devojčicama je davao isti nadimak

Imala sam 17 godina kada me je trener jahanja u Konjičkom klubu MBM M. Đ. (68) silovao. Legao je preko mene i primoravao me da radim stvari koje nisam želela – kaže u ispovesti jedna devojka koja je bila žrtva kaskadera i trenera jahanja.

Ona je sa 15 godina prešla je sa Hipodroma gde je do tada trenirala u Konjički klub MBM koji je najpre bio u Rušnju, a potom je preseljen u Lipovačku šumu gde se i danas nalazi.

- Prešla sam u taj klub kada sam imala 15 godina tokom priprema za balkanski šampionat u daljinskom jahanju na Tari. Tamo sam upoznala trenera M. Đ. koji je tada bio vlasnik kluba. To je bio prvi put da mi neko kaže da dobro jašem, a dali su mi i njihovog konja da jašem. Dobila sam vetar u leđa, podsticaj i podršku, to mi je tada mnogo značilo. Odlučila sam da promenim klub iz tog razloga – navodi ona.

Te 2009. godine, trener M. Đ. je prvi put, kaže, nasrnuo na nju u klubu koji se tada nalazio u Rušnju.

- Ostali smo sami, i tada me je iznenada napao gurnuvši me, zatim legao preko mene. Uspela sam da pobegnem. Mesecima posle toga, M. Đ., kako tvrdi ona, pravio se kao da se ništa nije dogodilo. Nije pričao o spornom događaju, i najnormalnije se ponašao prema njoj.

- Nastavila sam sa treninzima. Sve je izgledalo potpuno normalno. Oboje smo uslovno rečeno zaboravili na to. Međutim, godinu dana kasnije, nastavio je. Počeli su, kaže, lascivni komentari.

- „Moraš da sv*šiš na konju, ako hoćeš dobro da jašeš“, govorio mi je. Stalno mi je upućivao rečenice seksualne konotacije, odvratne stvari je izgovarao, a ja sam se samo sklanjala i ponašala kao i ostali članovi kluba koji nisu reagovali na taj tip komentara kao na neki problem, te sam rešila da ih i ja ignorišem. Te rečenice je izgovarao svim devojkama, i svi su to znali – kaže ona.

Treniranje jahanja podrazumeva naporan rad, ne samo kada su u pitanju treninzi, već i bavljenje konjima. Krajem 2010. godine imala je večernji trening, a kako je sledećeg jutra čekao još jedan, odlučila je da prenoći u klubu, što je bila uobičajena stvar za jahače u ovom klubu, i žene/devojke i muškarce.

- Došao je, počeo da me masira, pa da me primorava na užasne stvari. Pokušala sam da se izmigoljim, međutim on me je držao, u tom trenutku shvatila sam da sam ostala potpuno sama s njim u Lipovičkoj sumi u sred noći, i da nema ko da mi pomogne, da nemam koga da zovem, niti kuda da bežim. Poznato je da je strog čovek veoma preke naravi. Uplašila sam se da ću ga razbesneti i da će me još više povređivati. Onda sam utrnula i samo sam želela da se završi, da prođe. Vratile su mi se i slike prvog nasrtaja, i već sam krivila sebe što sam ostala tu da noćim, kao da sam zaboravila šta se dogodilo pre godinu dana… Kada je prošlo, pravila sam se da spavam u nadi da je to sve i da me tokom noći više neće dirati – navodi devojka koja je krajem te 2010. godina imala samo 17 godina.

Samo mesec dana nakon silovanja, njega su, početkom 2011. druge dve devojke tužile za seksualno uznemiravanje.

- Videla sam kada je jednu ljubio u usta mimo njene volje. One su ga tužile, ja sam ćutala, priveli su ga, pa pustili. Kasnije me je molio da svedočim u njegovu korist. Odbila sam, naravno, međutim, nisam se osmelila da kažem šta mi je uradio – kaže ona za Blic.

Silovanje i zlostavljanje na nju su ostavili užasne posledice. Od prošle godine ide na terapije i kaže, "sada je OK".

- Mislila sam da sam ja kriva, kriva sto sam se vratila, i što ćutim. Mislila sam da ako prijavim, nikada više neću moći da jašem. Iako se u trenutku samog silovanja jednostavno boriš za život iznutra i čini ti se kao da nikada neće proći, kasnije se osećaš kao da si platio preveliku cenu da bi odustao tako lako od onoga što najviše voliš i čemu si posvetio ceo život, i tako počinje taj začarani krug zlostavljanja. Takođe sam bila ubeđena, da ću se u nekoj sledećoj situaciji, ako se ponovi, odbraniti i oderagovati u skladu sa svojim karakterom. Nikada me više nije silovao, ali, ljubio me je u usta na silu, sa ili bez veštačke vilice. Bilo mi je odvratno, ali ništa nisam uradila, trpela sam. Posle silovanja zapravo toliko mrziš i gubiš sebe, da kada se slično ponovi, potpuno se slediš i nemaš snage da se braniš. Misliš se, možda nečim sve ovo i zaslužujem – kaže ona.

Krajem marta 2016. godine bila je, kaže gomila ljudi u klubu.

- Posle jahanja mi je rekao da se napalio dok me je gledao, da hoće da me skine. Vratile su mi se slike svega što mi je radio. Tada sam konačno skupila snage, otišla sam i nikada se više nisam vratila – navodi ona.

Na leto 2022. godine čula je da je jedna devojka iz kluba (15) prijavila starijim članovima da je M.Đ. zlostavljao. Kada se ona javila, javile su se i devojke koje su ranije odlazile.

- Pričala sam sa devojkama iz kluba. Neke sam znala od ranije, neke sam sada upoznala. Kada smo porazgovarale, shvatile smo da nam je svima izgovarao iste rečenice, iste gadosti. Sa nekima je uspeo više sa nekima manje. Nisam mogla da verujem… Skoro sve smo bile maloletne kada nam je to radio – kaže ona.

Tek je nedavno skupila hrabrost i sve ispričala roditeljima.

- Teško su to prihvatili. Imali su bezrezevno poverenje u M.Đ. i u klub, a zatim i u mene, a ja sam sve uradila da moju traumu niko ne primeti. Ovaj intervju sam dala zato što sam sigurna da ovo nije jedini slučaj u konjičkom sportu, i u sportu generalno. Vreme je da prestane da se ćuti i skreće pogled sa ovakvih stvari koje su, nažalost, postale normalne u našem društvu. Apelujem na sve devojke koje su trpele zlostavljanje M. Đ., kao i na sve osobe koje su pretrpele ili trpe nasilje, da prijave inspektorki Vesni Gašić Stojković koja se, zajedno sa kolegama sa Odeljenja za krvne i seksualne delikte Policijske uprave za grad Beograd, iskreno bori za žrtve nasilja i vraća veru u sistem.

Klub MBM radi nesmetano

Konjički klub MBM je nastavio da radi, a prostor, opremu i konje iznajmljuju za snimanja serija i filmova.

Svim devojčicama tepao „Ćomićka“

M. Đ.obećavao je devojčicama uspeh. Njima je to tada mnogo značilo, sa 13 ili 14 godina nisu imale svest da je reč o potpuno nerazvijenom sportu u našoj zemlji. Svim devojčicama govorio je iste stvari i svima im se obraćao od milošte sa “Ćomika”.

- Bio je to neki univerzalan nadimak. Kasnije, kada bi devojke odlazile iz kluba nazivao ih je narkomankama i kur*etinama – kaže ona.

Ona ističe da je M.Đ. stalno devojke međusobno svađao kako bi izbegao da se one zbliže i dođu u situaciju da međusobno pričaju o tome šta im radi.

Predator uhapšen

U zajedničkoj akciji Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu M.Đ. je uhapšen i njemu se na teret stavljaju silovanja, pokušaji silovanja i nedozvoljene polne radnje.

(Kurir.rs/Blic)