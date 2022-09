"OTAC VUKOTIĆA LIKVIDIRAN IZ ODMAZDE ZBOG POKUŠAJA UBISTVA TAMARE ZVICER" Više od 100 nerešenih slučajeva mafijaških obračuna

Advokat Aleksandar Radivojević i Zdravko Rajević, predsednik Odbora za borbu protiv kriminalca i korupcije Novog policijskog sindikalnog saveza u jutarnjem prgramu Kurir televizije istakli su da je gotovo izvesno da su pojedini državni elementi učestvovali u likvidaciji Jovana Vukotića.

- Nije ništa novo da ona ima obezbeđenje, jer je na nju već bio pokušan atenatat, a za omazdu je likvidiran otac Jovana Vukotića. Do dana današnjeg nema rešenja za to ubistvo. Nesporno je da je od 2014. do 2018. godine likvidirano 126 lica, od čega se za stotinu njih ne zna ko je počinilac - kaže Zdravko Rajević.

- Plašim se da se radi o nekoj vezi organizovanog kriminala i nadležnih institucija - dodao je Aleksandar Radivojević.

Glavni turski ispektor koji vodi ovaj slučaj izneo je u javnost da postoje operativna saznanja da je najmanje devetoro ljudi učestovovalo u likvidaciji Vukotića.

- Oni su bili što za potrebe logistike, što za poterbe saznanja. Morao je neko da vrši nadzor. Ubistvo je izvršeno krajnje profesionalno, mora da postoji logistika od strane nekih državnih elemenata. Upliv državnog aparata je neophodan da bi organizovani kriminal funkcionisao i da bi se ubistva izvršavala bez mogućnosti da se otkrije ko ga je izvršio - kaže Rajević.

Ubistvo advokata Miše Ognjenovića može se povezati sa državnim strukturama, dodao je Rajević u jutarnjem programu Kurir televizije.

- Poznato je da su Miša i Dragoslav pričali o Dijani Hrkalović i njenoj vezi sa Veljkom Belivukom. Mi smo razočarani radom tužioca, mislim da on to traljavo odrađuje.

Aleksandar Radivojević, advokat, istakao je da je sve u domenu spekulacije kada je u pitanju uloga žena u klanovima.

- Ko je tu uzimao određene klanove, ko je zamena, kakav je upliv njihovih supruga. Očigledno je da su to veoma moćni ljudi koji se bave tim poslom i da je u pitanju ogroman novac koji se vrti od šverca droge i cigareta. Nesumnjivo je da je uloga žena ogromna. Surovi su obračuni - kaže Radivojević.

Snaga države je jedino što može da stane na put organizovanom kriminalu, istakao je Radivojević.

