OVO JE JEDINI INTERVJU JOVANA VUKOTIĆA! Vođa škaljaraca tvrdio da mu smeštaju, a evo koga je optužio za to: UPOZORAVAM ZVICERE!

Jovan Vukotić ubijen je u četvrtak u Istanbulu, kada je ubica na motoru ispalio smrtonosne hice u vođu škaljarskog klana, koji je sedeo za volanom svog automobila, a naočigled njegove trudne nevenčane supruge Maše M. i njihovog malog deteta.

Za Vukotićem je pre godinu dana bila raspisana poternica. Kotoranin se navodno sumnjičio da je podstrekavao osumnjičenu kriminalnu grupu na ubistvo Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u januaru prošle godine. Njima je tada sačekuša trebalo da bude spremljena na aerodromu u Tivtu, ali je crnogorska policija otkrila planove za likvidaciju i sprečila kobni ishod.

Vukotić je 8. februara 2020. iz Srbije bio izručen Crnoj Gori, koja ga je potraživala radi vođenja krivičnog postupka pred podgoričkim Višim sudom zbog krivičnih dela teško ubistvo u pokušaju i nedozvoljeno držanje oružja. Odmah posle ekstradicije saslušan je u Višem tužilaštvu, zatim kod sudije za istragu, nakon čega je sproveden u spuški zatvor. Posle nekoliko meseci oslobođen je optužbi i pušten na slobodu. Vukotić je kasnije zatražio od tužilaštva da pokrene postupak protiv više policajaca, koji su, kako je tvrdio, zahtevali od njega da dođe u tamošnju stanicu policije, gde ga je navodno vrebao plaćeni ubica.

Jovan Vukotić foto: Prinstcreen

U decembru 2016. godine, nakon što je Jovanov prijatelj i telohranitelj Marko Martinović teško povređen u eksploziji bombe koja je bila postavljena na automobilu u koji je trebalo da uđe Vukotićev brat Igor, Jovica je saopštio da je policija puna kriminalaca sa značkama, koji su na platnom spisku mafijaških šefova. I tada je tvrdio da mu je sve za šta ga optužuju namešteno, između ostalog, i suđenje sa Tamarom Zvicer, suprugom vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, koja je tvrdila da je pucao na njen automobil, odnosno, nju.

Vukotić je tada u intervjuu za "Vijesti", koji sada prenosi Mondo, tvrdio da javna i tajna policija pokušavaju da mu podmetnu da je pucao u Kotoru na Tamaru i dodao da im u tom poslu pomažu članovi takozvanog kavačkog kriminalnog klana. Vođa škaljarskog klana, kako je označen u policijskim evidencijama, novinaru "Vijesti" je dostavio pasoš, hotelske i račune iz zdravstvene ustanove za koje kaže da dokazuju da nije bio u Crnoj Gori kada je ispaljen hitac ka supruzi jednog od navodnih vođa suprotnog tabora.

Radoje i Tamara Zvicer foto: Privatna arhiva

"Granicu Crne Gore prešao sam početkom maja i od tada se nisam vraćao. Sada sam saznao što mi sprema banda korumpiranih policajaca i kvazi kriminalaca, od kojih su neki moji doskorašnji prijatelji. Pouzdano znam da je Tamara Zvicer 23. maja u kotorskoj policiji izjavila da ne zna što se dešavalo tog dana. Pet dana kasnije, koliko im je i trebalo da sastave podmukli plan, u tužilaštvu je izjavila da sam bio tu ili čak i pucao u neki automobil. Ta izjava smišljena je kako bi se na svaki način diskreditovala moja familija, a onda i najvažnije - ja uhapsio i odveo u Spuž", rekao je Vukotić pre šest godina "Vijestima".

Tvrdi da je njegov blindirani automobil (PG-FP030) bio stalno parkiran u garaži od kada je napustio državu i da ga niko nije koristio, a policija ga je u tom periodu bila i oduzela.

"Sva krivična dela koja policija pokušava da poveže sa tim automobilom, preuzimam na sebe, jer znam da nije korišćeno za to. To ne mogu podmetnuti, uprkos njihovim željama i medijskoj hajci koju ne mogu da zaustavim, ali mogu da pozovem državne organe da se uključe i provjere podmetačinu tih ljudi."

On je konstatovao da je i obaveza državnih organa da provere, a ne da podmeću: "Jer meni podmeću nekoliko godina, a naročito od kraja 2014. kada sam nezakonito uhapšen i odveden u Spuž. Zato im sada neću dozvoliti da me pod pritiskom određenih struktura uhapse i drže u istrazi godinu, dok se ne sete da provere gde sam bio. Ukoliko tužilaštvo u bilo kojoj fazi postupka bude zanimalo moje kretanje, gde sam se nalazio u tom periodu, moj pravni zastupnik - branilac ima sve dokaze i dostaviće ih čim tužilaštvo za to pokaže zainteresovanost. Sve drugo bilo bi orkestrirana hajka na mene i tome ću se suprotstaviti", rekao je Vukotić.

Tvrdio je da je navikao da mu podmeću, ali da nije očekivao da će mu namestiti da je pucao na sugrađanku.

"Pored svih prljavština koje mi pakuju već neko vreme, ovo je najbolesnija... Dojučerašnji poznanici i prijatelji, od kojih neki vrlo bliski, u saradnji sa ženom Radoja Zvicera - Tamarom, pokušavaju da lažnim svedočenjem kreiraju predmet - da sam 23. maja bio u Kotoru i pokušao da ubijem tu nesrećnu ženu, koja je potpala pod okrilje takozvanog kavačkog klana, korumpiranog dela policije iz Kotora i Podgorice i delom otpadaka iz Agencije za nacionalnu bezbednost koji su duboko upleteni u njihove poslove. Oni su je na to nagovorili, jer u meni i mojoj porodici vide potencijalnu prijetnju da nastave sa svojim prljavim poslovima kriminalaca sa značkama", poručio je Kotoranin.

Dodao je da je godinu nezakonito proveo u zatvoru, a da tužilaštvo još nije istražilo ko je kriv zbog toga.

"Bili bi mnogo da sada jedna žena i kriminalci iz policije pokušaju ponovo da me strpaju u zatvor i da čekam da se neko smiluje i provjeri sve moje dokaze, kojih imam bezbroj - pisanih i video snimaka ili sasluša svedoke. Ukoliko im treba snimak o mom kretanju 23. maja i njega im mogu dostaviti, jer su kamere zabeležile svaki moj izlazak iz zgrade u gradu koji je stotinama kilometara udaljen od Kotora. Zbog ličnih kodeksa i ranijih odnosa sa familijom Zvicer, neću ići istom linijom mržnje i podnositi kontratužbu za lažno prijavljivanje te osobe, ali ih upozoravam da ne ulaze u ove bolesne spletke, jer i posle svih loših stvari treba ostati čovek, a mi ćemo se i dalje držati naših principa, jer je kasno da sada skrenemo sa puta", kazao je on.

Vukotić je dodao da je pucnjava u Kotoru tek jedan u nizu od slučajeva zbog kojih određene strukture iz policije pokušavaju da ga smeste u zatvor, kao i da već dve godine te iste osobe pokušavaju da ga prikažu kao kriminalca koji je utajio porez.

"Bio sam vlasnik butika u Podgorici koji je zatvoren zbog loših finansijskih priliva. Prvo su pokrenuli prekršajni postupak i pokušali da mi nameste pranje novca, a kada im to nije prošlo, uprkos uredno odrađenom stečajnom postupku, pokušali su da me predstave kao nekog ko je utajio porez u iznosu od 20.000 evra. Da nije tužno, bilo bi smešno. Poreska inspekcija i finansijski veštaci ocenili su da nema utaje poreza, ali je tužiteljka, koja je jednom završila taj predmet, pod pritiskom struktura iz dela vrha Uprave policije morala ponovo da ga radi i naloži moje hapšenje", kazao je Vukotić "Vijestima".

Vukotić je potom istakao da je nedavno želeo da u tužilaštvu da izjavu povodom navodne utaje poreza, ali da mu je poručeno da ne dolazi sam, jer će morati da ga uhapse.

"Žele da po ko zna koji put prave spektakl - medijski i svaki mogući, po kom bi oni kao hapsili navodnog šefa čuvenog škaljarskog klana - koji broji njegova dva maloljetna sina, oca, majku i brata. Priče o škaljarskom klanu i meni kao vođi tog klana su najobičnija glupost. Zbog takvih izmišljotina iz policije, meni je i život ugrožen, ali to je moja lična stvar", zaključio je Vukotić.

Nakon smrti Igora Dedovića na Krfu i sada Jovana Vukotića, sumnja se da je novi vođa škaljarskog klana Jovanom brat Igor koji je u bekstvu već deset godina i njegovo prebivalište nije poznato.

