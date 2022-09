UBISTVO VUKOTIĆA IZAZVAĆE TEKTONSKE PROMENE: Škaljarski klan IPAK nije uništen, svi se boje novog KRVOPROLIĆA, a evo i ZAŠTO

Jovan Vukotić (42), vođa "škaljarskog klana", ubijen je u četvrtak u Istanbulu, tako što su mu atentatori u trag ušli prateći njegovu ženu. Vukotić je ubijen u automobilu u kom je bio sa trudnom suprugom Mašom M. i njihovom ćerkicom.

Ubice na motoru su prišle Vukotićevom automobilu i ispalile više hitaca, a zatim pobegle. Prema dostupnim informacijama, smatra se da su bila dvojica napadača, i da je hice ispalio suvozač sa motora.

"Supruga je pokušala da mu ukaže pomoć, ali Vukotić joj je preminuo na rukama. Sumnja se da iza ovog ubistva stoji suprotstavljeni 'kavački klan', koji je za njegovu glavu nudio 900.000 evra. Kada je otišao iz Kotora, sa suprugom se sklonio u Istanbul, gde je imao štek-stan", kaže izvor.

Maša M. i Jovan Vukotić foto: Privatna Arhiva

Uprava policije Crne Gore je u petak, putem međunarodnih kanala, zvanično obaveštena da je na teritoriji Turske ubijen Jovan Vukotić, rečeno je za Objektiv u MUP Crne Gore.

Vukotićev identitet je utvrđen nakon što je DNK poslat turskoj policiji, koja je to odmah javila crnogorskim policajcima.

LOMOVI UNUTAR KLANOVA

Ubistvo Vukotića izazvaće tektonske promene u podzemlju, koje će za posledicu imati novi rat između škaljarskog i kavačkog kriminalnog klana.

"Vrlo verovatno da će ubistvo Vukotića izazvati novo krvoproliće, jer uklanjanje bilo kog vođe klana povlači osvetu, pogotovo ako je ubijen važan član, a Jovan Vukotić je to zaista bio. Očekujemo lomove unutar tih klanova", ističe kriminolog Dobrivoje Radovanović.

Dobrivoje Radovanović foto: Nataša Milenković

On navodi da je Vukotić bio trn u oku neprijateljima, te da je ubica mogao da bude iz dve sredine.

"Ako je u pitanju osveta, onda je to uradio suprotni klan. Druga mogućnost je da je egzekutor iz Službe državne bezbednosti. To je stalna bitka između države i organizovanog kriminala. Tako je u Crnoj Gori i svuda. Ako je Vukotića ubio neko domaći, onda je dobio manju svotu novca, a ukoliko ga je likvidirao stranac, onda je to basnoslovan iznos", naglašava kriminolog.

NOVI VOĐA

Radovanović kaže da "škaljarski klan" čeka i biranje novog vođe.

"Važi pravilo da makar dvojica čekaju mesto vođe. To prijateljstvo je uglavnom prividno. Za svaku kriminalnu grupu i narko-klan vredi pravilo da onaj koji je prvi, najvažniji, najsposobniji, najopasniji, ko ima najbolje veze u državi, bude imenovan za lidera. 'Škaljarski klan' nije uništen, ali obezglavljen je na izvesno vreme", kaže ugledni kriminolog u razgovoru za Objektiv.

INSTINSKI BOSOVI NA SIGURNOM

Crnogorski analitičar Duško Kovačević ističe da su „škaraljci” sada gotovo likvidirani, za razliku od „kavčana”.

"Odavno se govori da su Jovan Vukotić ili Radoje Zvicer sa druge strane samo operativne vođe klanova, a da su istinski bosovi u bezbednoj i anonimnoj zoni. Prema tome, naslednik Vukotića će se brzo ustoličiti ako to bude u interesu organizacije koja je u tom srednjem i nižem rangu desetkovana, za razliku od „kavčana", rekao je Kovačević.

KUM SE OPROSTIO ČITULJOM

I dok se čekaju pojedinosti ubistva, od Vukotića se juče čituljom oprostio njegov kum Balša Đuranović.

"Kume moj, ostalo je milion pitanja i milion nedorečenih stvari da kažemo jedno drugom. Jedino mogu da ti obećam da ću čuvati Mašu i Lenu. A Igora ću nastaviti da savetujem, kao što sam i tebe kroz celi život", napisao u potpisu Balša.

Igor je brat ubijenog Vukotića, ali poslednjih deset godina nije viđen u javnosti.

Igor Dedović foto: Privatna Arhiva

Vukotić je apsolutno vođstvo nad organizovanom kriminalnom grupom preuzeo nakon ubistva njegovog kuma Igora Dedovića u Atini 19. januara 2020. godine.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) optuživalo ga je da je u novembru i decembru 2020. godine formirao kriminalnu organizaciju radi likvidacije vođa „kavačkog klana” Slobodana Kašćelana i Radoja Zvicera. Navodno, te likvidacije naručio je preko kriptovane aplikacije Skaj.

HTELI DA GA UBIJU SNAJPEROM

Rat između „škaljaraca” i „kavčana” počeo je krajem 2014. godine, nakon što je u španskoj luci Valensija nestalo 300 kilograma kokaina.

Prva žrtva kokainskog rata bio je Goran Radoman, likvidiran u februaru 2015. godine u Beogradu. Crnogorski istražitelji nedavno su utvrdili da je organizovana kriminalna grupa „kavčani” planirala ubistvo Kotoranina Jovana Vukotića kada je bio u istražnom zatvoru u Spužu.

Goran Radoman

Prema dokazima SDT, grupu koja je planirala to ubistvo formirali su vođe "kavačkog klana" – Radoje Zvicer i Milan Vujotić.

Oni su nedostupni nadležnim državnim organima i za njima se traga. SDT je kao članove te organizacije označio Slobodana Kašćelana, Dragana Kneževića, Gorana Vukčevića, Igora Terzića, Danila Bakića, Stevana Kraljevića, Radovana Mujovića, zatvorskog čuvara Vladana Lučića, Filipa Kneževića i Ratka Živkovića.

Vukotića su pokušali i da otruju u beogradskom zatvoru, a njegova likvidacija sprečena je i u oktobru 2020. godine, ispred Odeljenja bezbednosti Kotor.

(Kurir.rs/Objektiv)