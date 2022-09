OVAKO POLICIJA POSTUPA KAD DOĐE DO TALAČKE KRIZE! Nakon drame na Karaburmi, ekspert do detalja objasnio kako je to sve proteklo

Spasić je objasnio da postoje "tri prstena" po kojim specijalno obučeni pripadnici policije reaguju.

- Postoje ta tri prstena kada se dogodi talačka kriza. Prvi je da se obezbedi celokupni prostor i neposredno i po dubini, drugi prsten su policajci koji su mogli da vide šta se događa i treći prsten pregovarača. To su policijski službenici koji su obučeni i naučeni kako se u svakoj zemlji na koji način možete pristupiti i taocu i otmičaru. Za to vreme, sve to iz neba prati specijalna jedinica koja ima oružje poput snajpera da u svakom momentu može da likvidira otmičara, jer mi nikada ne znamo da li će on pristati na te razgovore - objasnio je Spasić.

foto: Kurir televizija

Ističe da nije dozvoljena ni jedna greška specijalnog tima.

- Ovde je dovoljna jedna mala greška. Ljudi koji pregovaraju ne smeju da imaju bilo šta od oružja. Nema mobilnih telefona, nema oružja. Obično je pregovarač jedan i dvoje u zavisnosti od otmičara. Ne sme biti naglog poteza, kako otmičar ne bi shvatio da kreće neka nagla akcija protiv njega. Za to vreme, iza pregovarača se priprema tim koji je spreman za zaštiti taoca, pregovarača i da neutrališe situaciju. Nije dozvoljena ni jedna greška. Veoma su sposobni naši policajci koji to rade, tako da se ne sećam da je ikada došlo do neke greške - ispričao je Spasić.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

00:10 DRAMA NA KARABURMI: Muškarac uzeo za taoca vlasnika automehaničarske radnje