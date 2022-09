LAZAR GALIĆ OSUĐEN NA 10 GODINA ZATVORA: Pokosio dva dečaka i njihovog oca na pešačkom, mali Stefan preminuo u bolnici

Lazar Galić (38) koji je 17. jula prošle godine na pešačkom prelazu na Karaburmi izazvao tešku saobraćajnu nesreću, zbog koje je nekoliko dana kasnije preminuo devetogodišnji Stefan Balić, osuđen je danas u Prvom osnovnom sudu u Beogradu na 10 godina zatvora.

Tužilaštvo, je podsetimo, u završnoj reči tražilo od suda da Galića osudi ukupno na 10 godina zatvora, zbog izazivanja nesreće i nepružanja pomoći, pošto je posle stravične nesreće pobegao sa mesta nesreće.

Teška saobraćajna nesreća, podsetimo, dogodila se 17. jula prošle godine u Ulici Marijane Gregoran, oko 20.15 sati. Nastradali dečak je sa ocem i bratom prelazio ulicu na obeleženom pešačkom prelazu, kada je Galić svojim automobilom naleteo na njih, a potom dao gas i pobegao.

- U nesreći su povređena braća, Stefan (9) i tri godine mlađi L. B., kao i njihov otac M. B. Devetogodišnjak je nekoliko dana kasnije preminuo u bolnici - podseća sagovornik Kurira.

Lazar Galić je uhapšen nekoliko dana kasnije i posle saslušanja pušten da se brani sa slobode. Međutim, nakon burne reakcije javnosti i organizovanih protesta na mestu tragedije, Galiću koji je inače već osuđivan za saobraćajke, određen je pritvor.

Na početku suđenja, kako je Kurir pisao, on je izjavio da nije kriv i izjavio saučešće porodici mališana.

- Velika je tragedija, bol s kojim treba da živim, ne znam kako ću. Ja sam otac dva dečaka od 14 i 6 godina, želim da izjavim saučešće porodici, mada znam da im to sada ništa ne znači, uništen im je život. Uništio sam i njihove živote i živote moje porodice. To je jad koji me grize, da bar mogu da vratim vreme - rekao je Galić tokom prvog izlaganja pred sudom.

U svojoj završnoj reči pred presudu, rekao je da mu je najveća kazna da živi sa onim što se dogodilo i da bi najviše voleo da može da vrati vreme.

