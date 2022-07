ISTRGNUT SI IZ NAŠEG ZAGRLJAJA, BOL JE VEČNA: Stefanova porodica godinu dana neutešna! Tužan pomen poginulom dečaku s Karaburme

Navršilo se godinu dana od kad je u saobraćajnoj nesreći poginuo dečak Stefan Balić (9), kada je na njega, njegovog oca i brata, kolima naleteo osumnjičeni Lazar G. (38) u beogradskom naselju Karaburma, a potom pobegao.

Ovim tužnim povodom, porodica se oprostila čituljom od njihovog dečaka.

"Prošla je godina od kako je iz našeg zagrljaja istrgnut naš anđeo. Bol je večna, a tuga za tobom neprolazna", u potpisu otac, majka, brat i tvoji najmiliji.

Podsetimo, nesreća se dogodila 16. jula prošle godine u Ulici Marijane Gregoran na Karaburmi kada je Lazar G., kako se sumnja, automobilom "citroen" zaobišao autobus na pešačkom prelazu i udario direktno u Stefana, njegovog mlađeg brata i njihovog oca Mihaila, koji su u tom trenutku prelazili preko zebre. Stefan je tada zadobio brojne povrede glave i preminuo je nekoliko dana nakon toga u bolnici. Njegov mlađi brat i otac prošli su sa povredama.

Dečaci su, kako smo tada izveštavali, odleteli od siline udarca, a nesrećni otac inače, lekar Hitne pomoći, tražio je svoju decu na kolovozu i ispod automobila koji su bili parkirani.

- Veče nakon nesreće ljudi su spontano počeli da dolaze na to mesto, i u jednom trenutku je bilo na stotine sugrađana koji su želeli da izraze revolt zbog toga što vozač nije uhapšen. Svi su se pitali kako je moguće da je neko pregazio decu i nije stao da pomogne - priseća se naš sagovornik i dodaje da je te večeri bila potresna scena, kada je nekoliko kola Hitne pomoći došlo u masu i vozači su upalili sirene, u znak podrške kolegi.

Lazar G. je, kako smo ranije pisali, posle nesreće pobegao, a kada je uhapšen pušten je da se brani sa slobode, što je izazvalo burnu reakciju javnosti, pa čak i višednevne proteste na mestu pogibije malog Stefana.

- Ljudi su dolazili sa Stefanovom fotografijom, transparentima, cvećem koje su ostavljali na mestu nesreće. Palili su sveće, a Ulica Marijane Gregoran danima je bila u blokadi, pa se saobraćaj odvijao drugim ulicama - podseća naš sagovornik.

Nakon toga, osumnjičeni vozač je vraćen u pritvor, optužnica je podignuta, a suđenje je u toku.

U Prvom osnovnom sudu u Beogradu Lazaru G. se sudi zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nesreći. Preti mu zatvorska kazna od 10 godina.

On je na jednom od ročišta izneo svoju odbranu, u kojoj je naveo "da je on proklet, ali da nije kriv".

- Velika je tragedija, bol s kojim treba da živim, ne znam kako ću. Ja sam otac dva dečaka od 14 i 6 godina, želim da izjavim saučešće porodici, mada znam da im to sada ništa ne znači, uništen im je život. Uništio sam i njihove živote i živote moje porodice. To je jad koji me grize, da bar mogu da vratim vreme - rekao je optuženi vozač u sudnici prilikom iznošenja svoje odbrane.

Takođe, on je rekao i "da misli da je proklet jer je ceo život okružen tragedijama".

- Brat mi je poginuo ispred kuće, na moje oči, kada je imao devet godina, a ja 12. Otac mi je nastradao 2005. godine na moru, kada je uleteo u vodu pokušavajući da spase devojku koja se davila - ispričao je Lazar G. u sudu, a onda opisao kobno veče, kada se dogodila saobračajka.

- Te večeri išao sam Ulicom Marijane Gregoran ka svojoj kući. Video sam da čovek stoji kod pešačkog prelaza, ali se onda okrenuo leđima i pomislio sam da će ući u prodavnicu. Kada sam se približio na 10 do 15 metara, on se okrenuo i samo zakoračio. Instintkivno sam zatvorio oči i skrenuo na trotoar. Čuo sam tup udarac, ali sam nastavio dalje. Pogledao sam u retrovizor i video čovek koji je stajao, skrenuo sam u prvu ulicu levo, parkirao, i peške se vratio na 10 do 15 metara od mesta na kome se sve dogodilo - ispričao je Galić pred sudom tvrdeći da se kretao brzinom oko 40km/h i da pre tragedije nije pio alkohol, kao i da od prakiranih vozila sa strane nije video decu.

