DEDA POGINULOG DEČAKA ZA KURIR POSLE SUĐENJA: Vozač zna šta je uradio, a sad krivicu svaljuje na druge, to je bezobrazluk

U Prvom osnovnom sudu u Beogradu danas je održano suđenje Lazaru G., optuženom da je u julu izazvao saobraćajnu nesreću na Karaburmi, u kojoj je poginuo Stefan Balić (9).

Na današnjem ročištu, svedočio je Mihailo Balić, otac nastradalog dečaka, a optuženi Lazar G. u jednom trenutku u sudnici počeo je da maše novinama i odlučno je istekao da mu "mediji čine štetu sa svakim novim tekstom", kao i da "on nije ubica deteta".

Boban Balić, deda tragično nastradalog dečaka, za Kurir kaže da je Galićevo ponašanje više nego sramno.

- Bezobrazluk i sramota! Ne razumem šta sad hoće da kaže da ste vi novinari krivi, ili moj Mihailo koji je prelazio ulicu na pešačkom prelazu s decom. Sad želi da se pere za sve što je uradio - kaže deda Boban i dodaje:

- Zna šta je uradio i sad svaljuje krivicu na nekog drugog. Užas! Ne bi me čudilo da se sad vadi da je neuračunljiv.

foto: Kurir, Privatna Arhiva

Deka malog Stefana osvrnuo se i na to što je branilac Vozač je tražio da se on prebaci u kućni pritvor, jer "njegovu decu nema ko da hrani, a on bi mogao da radi od kuće".

- Kako čovek koji je vodoinstalater može da radi od kuće?! To je terenski posao i mora da ide od kuće do kuće. kako on da popravi bojler i da ga montira iz svoje kuće - pita se Boban Balić.

Podsetimo, Stefana Bslića na pešačkom prelazu u Ulici Marijane Gregoran na Karaburmi udario je automobilom komšija Lazar G.. Stefan, koji je u momentu kad se nesreća dogodila bio sa ocem i bratom, preminuo je posle nekoliko dana u bolnici. Vozač Galić je uhapšen, pa posle saslušanja pušten, ali mu je nakon burne reakcije građana ipak određen pritvor.

(Kurir.rs - B. T. )