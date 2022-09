JEDNA OSOBA IZ DŽONIĆEVE PORODICE ZNALA ZA ZLOČIN?! Majka ubijenog Đokića otvorila dušu za Kurir: ON SVE VRTI OKO MALOG PRSTA

Stojanka Đokić, koja je pre tačno godinu dana ostala bez sina Gorana (57), snaje Gordane (56) i unuke Lidije (25), pošto ih je, kako se sumnja, ubio i spalio njihov rođak iz sela Moravac kod Aleksinca Goran Džonić, u ispovesti za Kurir kaže da teško podnosi dane bez svojih najmilijih.

Pre dva dana je održan parastos na žitkovačkom groblju, okupila se familija, zatim rođaci i prijatelji ove nedužno stradale porodice.

Za ovo nezapamćeno teško ubistvo osumnjičen je Goran Džonić, brat od tetke pokojnogvlasnika menjačnice Gorana Đokića. Baka Stojanku, poznatiju u selu pod nadimkom Šojka, srećemo u Moravskoj ulici u Moravcu. Pošla je do komšinice da malo promeni četiri zida, kako veli.

- Da mi je samo moju Liku ostavio, moju unuku, samo da mi je ona živa. Bože, da izgubim sve zbog prokletih para i to svojih para. Šta mogu da kažem posle godinu dana? Ono moje pile, ono zlato da mi ubije što mrava nije zgazila. Moj Goran je svakom pare pozajmio i davao ko zna sve kome. Nikom se nije zamerao. Suđenje još nije ni počelo, bez obzira što je godinu dana prošlo. Laže ih Goran Džonić, mota ih. I policiju i tužioca vrti oko malog prsta, sve im pogrešne tragove davao. Tako tada, tako i sada - priča baka Šojka i dodaje da kobne noći, kada je poslednji put videla žive svoje najmilije i kada ih je poslednji put ispratila, nije primetila nikog sumnjivog oko njihove kuće.

Ne veruje da je sam ubio

Neće da kaže ko mu je pomagao

Stojanka i dalje ne veruje, kao i celo selo Moravac, da je Goran Džonić mogao sam da počini trostruko ubistvo.

- Stalno sam pričala sinu: "Gorane idi se operši, idi operiši tu nogu. On kaže: "Još malo da poradim, da sredim Liki stan". I Džonić ga je sredio. Samo, sam nije bio. Ljubomoran je bio na mog Gorana, ali i dalje mislim da je imao saučesnika. Sam on nije bio, ali neće da kaže ko mu je pomagao. To tvrdim, tu je bio još jedan - ispričala nam je baka Stojanka.