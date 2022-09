NASTAVLJENO SUĐENJE KONTIĆU ZA PREBIJANJE MANDIĆA: Iskaz pred sudom dala dva svedoka

Suđenje Ivanu Kontiću (31), koji je optužen da je u avgustu 2020. godine brutalno pretukao Miljana Mandića (29) i pokušao da ga ubije, nastavljeno je danas saslušavanjem svedoka, u odsustvu Mandića, koji je obavestio sud da mu je dete pozitivno na korona virus, te da postoji mogućnost da je i on.

Kako je oštećeni Mandić na prethodnom ročištu u svom tročasovnom izlaganju između ostalog rekao da su njega tri-četiri lica izvukla iz lokala i htela da "strpaju" u kola, a na primedbu sudije, da tako nije izjavio u Tužilaštvu, Mandić pomalo drsko odgovara da je sve bilo haotično i da se on događaja seća iz medija i tog snimka što se pojavio u medijima, danas su se izjašnjavala i dva svedoka koja rade u istom lokalu gde i oštećeni.

- Niko nije vukao Mandića do kola. On je išao za Kontićem i nešto su dobacivali. Nismo čuli tačno šta. Kada se to delo završili Mandić se vratio u lokal, seo je za sto. Nije delovao da je u bolovima, malo je imao krvi kod usne. Otišao je u toalet, gde se umio. Nismo videli neke druge povrede, kretao se normalno, osim tog dela gde je bilo malo krvi, kao neka mala oteklina, ali ništa strašno - rekli su svedoci M. V. i B.Đ.

Podsetimo, Mandić je takođe prošli put rekao: "Same tuče više se sećam iz medija i video zapisa. Međutim, na veliko iznenađenje "klupko" se odmotava, različitim pričama oštećenog i okrivljenog."

- Kada sam stigao u bratovljev stan, odspavao sam, pa sam sutradan otišao u Urgentni centar i rekao sam da ne znam ko me je udarao, iako sam znao. To sam rekao zato što nije bilo "dežurnog policajca" u bolnici. Nakon toga sam otišao kući i kada se snimak pojavio u medijima, ja sam prijavio policiji, to je bilo deset- petnaest dana posle događaja - rekao je ošteni.

(Kurir.rs/S.S)