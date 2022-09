NASTAVAK SUĐENJA IVANU KONTIĆU: Pretučeni Mandić se seća događaja iz medija i posle pisanja prijavio je policiji?!

Suđenje Ivanu Kontiću (31), koji je optužen da je u avgustu 2020. godine brutalno pretukao Miljana Mandića (29) i pokušao da ga ubije, nastavljeno je saslušavanjem oštećenog Mandića.

On je u tročasovnom izlaganju tvrdio da se same tuče više seća iz medija i video zapisa. Isticao je da nikada, ni te, ali ni porethodne večeri kada se sreo sa Kontićem, nije ga vređao, niti mu pretio. Međutim, na veliko iznenađenje "klupko" se odmotava, različitim pričama oštećenog i okrivljenog.

- Kada sam stigao u bratovljev stan, odspavao sam, pa sam sutradan otišao u Urgentni centar i rekao sam da ne znam ko me je udarao, iako sam znao. To sam rekao zato što nije bilo "dežurnog policajca" u bolnici. Nakon toga sam otišao kući i kada se snimak pojavio u medijima, ja sam prijavio policiji, to je bilo deset- petnaest dana posle događaja - rekao je osteni Mandić.

Kako je rekao, njega su tri-četiri lica izvukla iz lokala i htela da "strpaju" u kola. Na primedbu sudije, da tako nije izjavio u Tužilaštvu, Mandić pomalo drsko odgovara da je sve bilo haotično i da se on događaja seća iz medija i tog snimka što se pojavio u medijima.

00:52 STRAVA I UŽAS U NOVOM SADU! Brutalno prebijen mladić (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Jedan od advokata okrivljenog Zora Dobričanin Nikodijević upitala je oštećenog da li je on upoznat sa ostalim snimcima, gde se vidi da se događaj nije dogodio tako kao što on kaže, već suprotno, on je negativno odgovorio.

- Pretpostavljam da me je Kontić udarao u lice, a da me je u potiljak udario neko, za koga sam kasnije saznao da je Ognjen Leđanac i od zadobijenih udaraca ostao sam bez svesti.

Reagujući na Mandićeve izjave povodom događaja od 24. avgusta pre dve godine, Ivan Kontić je rekao da Mandić ne govori istinu i da je to , kako je rekao „njegov propali scenario napisan na 10-15 strana“, i dodao da sve što je on rekao u svojoj odbrani na početku suđenja, potkrepio je činjenicama i dokazima.

Kontićev branilac, Zora Dobričanin Nikodinović je takođe reagovala na Mandićev iskaz, navodeći da Mandić kalkuliše od samog događaja. Odbrana Kontićeva je tražila je posle 23 meseca ukidanje pritvora ili određivanje kućnog pritvora uz električni nadzor, ali sud je to odbio.

Podsetimo, na prošlom ročištu Kontić je rekao da nije kriv:

-Žao mi je zbog svega što se desilo. Žao mi je i sebe, što se nalazim u pritvoru toliko meseci zbog tuče za koju nisam ja inicijator, a ne kako me tužilac tereti za ubistvo u pokušaju, za lice koje je zadobilo lake telesne povrede. Te noći ja sam bio meta Mandiću. On je mene napao - rekao je na početku iznošenja odbrane Kontić. Kontića optužnica tereti da je 24. avgusta 2020. godine brutalno pretukao Mandića (29), pri čemu je bio svestan da može da ga liši života, čime je počinio ubistvo u pokušaju.

- Kontić je sa umišljajem zadao više udaraca Mandiću u predelu glave i vrata, sedeći na njemu dok on leži na betonu, savijajući i pokušavajući da mu slomi ruke. Kada je Mandić prestao da se brani, okrivljeni je nastavio da ga udara po vitalnim organima - stoji u optužnici koju je pročitao tužilac.

Optužnicom su obuhvaćeni i Ognjen Ledanac i Luka Vukajlović, koji se terete za učestvovanje u tuči, tj. za krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Njih dvojica su u svojim odbranama potvrdili da je Mandić prvi pretio Kontiću. Suđenje se nastavlja 29. septembra, saslušanjem svedoka. POSTUPAK

Na pitanja advokata Dejana Bugarskog jednog od Kontićevih branilaca, Mandić je rekao, iako je u istrazi izjavio da se protiv njega ne vodi nikakav krivični postupak, pred sudskim većem kojim predsedava sudija Nataša Vojnović, kazao da je 2021. godine sa tužilaštvo sklopio sporazum o priznanju krivice zbog ometanja policajca.

- Nikakvog napada na službeno lice nije bilo – bio je kategoričan Mandić.

(Kurir.rs/S. S.)