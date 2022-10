ZVICERA ŠTITE PARAPOLICIJSKE SLUŽBE?! Spasić: Šef kavačkog klana vezan za suprugu, ja bih ga tako tražio, SLUČAJ PREPUN MISTERIJA

Vest o ubistvu Radoja Zvicera ispostavila se kao dezinformacija. O ovom slučaju govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije, Rajko Nedić, odgovrni urednik Kurira i Božidar Spasić, stručnjak za bezbednost.

- Najpre je preko društevenih mreža u petak pušteno da je Zvicer ubijen. Do ranih jutarnjih sati smo istržaivali i znali smo da je to bilo Panami, u vili, a onda smo pronašli advokata koji je demantovao informacije i sve je to trajalo u noći između petka i subote. Tokom vikenda smo definitivno saznali da se ne radi o Zviceru, ali je i dalje ostala priča i zašto se sve to izdešavalo - rekao je Nedić.

Božidar Spasić koji se uključio preko skajpa rekao je da je ovaj slučaj prepun kontradiktornih informacija.

foto: Kurir televizija

- U petak smo ga sahranili, a u subotu je oživeo. Zvicera sigurno štite parapolicijske i obaveštajne službe - ocenio je Spasić i dodao bi trebalo iskoristiti poznatu činjenicu da je Zvicer veoma blizak sa svojom suprugom Tamarom:

- Za njega se zna da je jako vezan za suprugu koja je u jednoj situaciji pucala i spasla ga od ubistva. Ja verujem da se on nalazi u radijusu od 20 kilometara od njegove supruge Tamare i ja bih ga tu tražio - kaže Spasić.

Nedić se složio sa Spasićem oko velike verovatnoće da Zvicera čuvaju parapolicijske i obaveštajne službe.

Serijski silovatelj

Jedna od tema današnje Redakcije bilo je i hapšenje serijskog silovatelja Igora Miloševića, a u program se uključila advokatica Jelena Zečevič.

- Svi smo bili uplašeni kada je on bio pušten, sve smo kupile sprej za samoodbranu. On je odslužio kaznu i pravno nije bilo moguće da se još zadržava u zatvoru. To nas je sve zabrinulo, jer mislim da resocijalizacija silovatelja nije moguća. Oni u većini slućajeva ponavljaju zločin i zato mislim da treba uvesti hemijsku kastraciju - rekla je Zečević.

- Izveštavao sam svojevremeno o slučaju Igora Miloševića i već tada sam postavio pitanje šta će biti kada on odsluži kaznu od 15 godina, jer znamo da po puštanju na slobodu oni u 90 odsto slučajeva ponovo siluju. U policiji su mi rekli da su oni nemoćni, jer nemaju pravnu mogućnost da zadržavaju silovatelje duže od predviđene kazne - nadovezao se Nedić.

Spasić je izneo stav da je silovatelje po puštanju iz zatvora neophodno staviti pod neku vrstu nadzora

- Treba im staviti nanogice ili ubaciti čipove kako bi se u svakom trenutku znalo gde se oni nalaze, a ne da se građanke plaše i da kupuju sprejeve - tvrdi Spasić.

