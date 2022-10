"ALO, GOSPOĐO, OTROVNA JE!" Šapčanin upozorio baku, usledila njena ČUDNA reakcija! Otkrio šta se dešavalo kobnog jutra na pijaci

Vest da je starica M.G. (72) iz mesta Ćukovine na pijaci u Šapcu prodavala otrovne pečurke od kojih se osmoro ljudi otrovala, pri čemu je jedna žena (57) izgubila život, danima trese javnost u Srbiji.

Jedan Šapčanin koji je od starice kupio gljive tih dana, kako kaže, nije želeo da rizikuje sa sortama koje ne poznaje.

- Ona je kod sebe imala tri ili četiri sorte pečuraka, od kojih je jedna bila vrganj. Ja sam od nje uzeo vrganje – - kazao je Dušan Andrić, navodeći da se razume u 10-15 vrsta i da uvek uzima samo one koje poznaje.

Tada je na šabačkoj pijaci bilo još prodavaca gljiva, ističe i dodaje da je tog jutra on kod bake zatekao veliku količinu, budući da je došao rano izjutra. Andrić napominje da je sedamdesetogodišnja žena tog dana u rukama držala zelenu pupavku za dršku.

– Ona je u rukama držala tu zelenu pupavku, onako za dršku, a ja sam joj rekao: “Alo, gospođo, ta je otrovna!” Ona me je samo bledo gledala, meni se činilo da ona ne zna. Pretpostavljam, nije razumela. Samo je ćutala – istakao je Dušan začuđen njenim izostankom reakcije.

Dodaje i da mu je njeno ćutanje bilo veoma neobično, jer bi on, kako kaže, da mu neko ukaže na to da prodaje nejestivu i opasnu hranu, sigurno odreagovao na neki način, što podgreva sumnje da ona nije bila sigurna šta prodaje. Dušan kaže da je nudila gljive u plastičnim posudama, nekoliko njih, ali da one, u trenutku kada je on kupovao, nisu bile izlomljene.

– U posudama koje su joj stajale imala je 3-4 vrste. Imala je jednu narandžasto-crvenu, ona kaže da je lisičarka, ali to nije bila lisičarka, video sam da pušta mleko. Ja od takvih bežim, jer sam imao loše iskustvo – navodi Andrić.

Šapčanin ističe da je među njima prepoznao i sunčanicu i zeku.

– Znao sam da nije lisičarka, jer ona ne postoji u ovo vreme. One rastu početkom leta. Ona je prepoznatljiva. Ima kao neki temelj u zemlji, zelenkasta je! Nikad te gljive ne bih uzeo - rekao je i dodao da je siguran da je video zelenu pupavku.

zelena pupavka foto: Printscreen

“Mislim da sam video ženu koja je umrla”

Tog jutra, priča Andrić, moguće da se susreo sa ženom koja je kasnije preminula od posledica trovanja.

– Nije bila velika gužva. Tu je više prodavaca bilo, pa sam video jednu ženu koja mi je ličila na onu koja je posle nastradala. Gledala je pečurke i rekla: “Jao, što bih volela da mogu da jedem te gljive, ali ne smem, imala sam operaciju”. Ja sam joj objasnio koje su bezbedne, pošto je tu bilo i jestivih, čovek pored je prodavao divlje šampinjone na primer – kazao je Andrić.

On napominje i da se posle spekulisalo i o mnogim drugim otrovnim vrstama.

– Ma pominjalo se i da je panterovka zamenjena jajčarom, ali one nisu ni slične – istakao je i dodao da je i panterovka jedna od najotrovnijih kod nas.

M.G. je određeno policijsko zadržavanje od 48 sati nakon čega je saslušana u Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu. Tužilaštvo joj je odredilo pritvor od 30 dana, a na saslušanje je došla u gunju, papučama i sa štapom. Navodno je Šapčanima prodavala gljive za 400 dinara po kilogramu, a kobnog dana hvalila se da je zaradila 75.000 dinara. Žena koji koja je preminula prvo su otkazali bubrezi, a pokušali su i da je reanimiraju 4 puta.

(Kurir.rs/S. telegraf)