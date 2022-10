SIN POZNATOG MUZIČARA POKUŠAO DA UBIJE LAZARA VUKIĆEVIĆA Nije uspeo da ga likvidira, a sad traži dodatno vreme za pripremu odbrane

Pripremno ročište za suđenje Marku Drakuli, koji se tereti za pokušaj ubistva Lazara Vukićevića, odloženo je danas u Više sudu u Beogradu za danas je za 15. novembar.

Drakula se tereti da je 7. oktobra 2019. godine na Vračaru pod Lazarov automobil "porše" postavio eksploziv.

Odbrana je tražila da se odloži ročište, jer im treba dodatno vreme da se upoznaju sa nekim dokazima protiv Drakule.

Drakulu optužnica tereti za teško ubistvo u pokušaju za koje je zaprećena kazna do 40 godina zatvora, zatim nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, za koje je zaprećena kazna od dve do 12 godina zatvora i teško delo protiv opšte sigurnosti za koje mu preti kazna od jedne do osam godina zatvora.

Drakula se sumnjiči da je podmetnuo eksplozivnu napravu ispod Vukićevićevog "poršea", a kad je on bio u blizini, okrivljeni je daljinski aktivirao eksploziv.

Vukićevića je odbacila detonacija, zadobio je lake povrede, dok mu je vozilo potpuno uništeno. Eksplozijom je pričinjena velika materijalna šteta na više vozila koja su bila parkirana u neposrednoj blizini.

Drakula se u istrazi branio ćutanjem, a u pritvoru se nalazi zbog drugog krivičnog dela.

Inače, Marko je sin poznatog pankera Nebojše Drakule, frontmena grupe "Direktori".

Lazara Vukićevića su u oktobru 2020. godine ubili pripadnici grupe Veljka Belivuka, kojima 17. oktobra počinje suđenje pred Specijalnim sudom u Beogradu zbog, za sad, sedam ubistava.

