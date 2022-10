ISPOVEST ANGELINE KOJA JE PREŽIVELA TRAGEDIJU NAD MORAVOM: Odjednom je nešto samo secnulo a onda svud vriska i zapomaganje

OVČAR BANJA - Krenuli smo da prelazimo most, a onda je odjednom nešto secnulo i mi smo upali u vodu, ovako počinje ispovest Angelina Tripković očevidac nesreće u Ovčar Banji gde se, usled opterećenja, srušio pešački most.

Angelina ističe da je u trenutku pucanja mosta na njemu bilo oko 20 turista koji su autobusom došli iz Zvornika.

- Prelazili smo most i u jednom momentu samo je most secnuo i našli smo se pod vodom. Nas oko 20 je prelazilo most. Dok smo prelazili konstantno se ljuljao, držali smo se za ogradu i samo je pao odjednom. Ta žena koja je nastradala verovatno je starija pa nije uspela u opštem metežu da se snađe - kaže ona za Informer. Kako objašnjava, uspela je da se izvuče iz reke uz pomoć monaha.

- Polako sam isplivala na površinu, a onda sam se uhvatila za ogradu koja je pala i žicu. Na obali su bili monasi i muškarci koji su nam pomagali i izvlačili nas.

Ona ističe da im niko nije rekao da je prelaz mosta zabranjen.

- Niko nam ništa nije pomenuo. Rekli su nam samo da prelazimo u grupicama od po 5 ljudi. Upozorili su one koje bole noge ili imaju neke zdravstvene probleme da ne prelaze nego da ostanu u autobusu. Pre nas je pola ljudi već prešlo na drugu stranu - zaključuje ova žena iz Loznice.

Službe spasavanja uspele su da izvuku nesrećne ljude koji su, kada je pukla konstrukcija visećeg mosta kod manastira Jovanja u Ovčar Banji, propali u Zapadnu Moravu.

I pored nadljudskih pokušaja nažalost za dve žene nije bilo spasa, nisu preživele, samo su izvučena njihova tela.

Turisti iz Republike Srpske, koji su u dva autobusa, u pratnji sveštenika, došli iz Zvornika, parkirali su se na magistrali i krenuli preko mosta.

- Odjednom je most popustio i pukao, poleteli smo u vodu – rekao je jedan od preživelih za Novosti i dodao:

- Ljudi su vrištali i zapomagali, više od 30 nas je upalo u reku. Uspeo sam da uhvatim jednu ženu koja nije znala da pliva. Nažalost nije davala znake života, bilo je kasno. Ne znam šta bih rekao, bilo je jezivo.

