SAMO POD OVIM PRAVILOM KORISTIO SE PEŠAČKI MOST KOD OVČAR BANJE: Evo zašto se srušio u Moravu, turisti nisu bili svesni opasnosti!

Srušeni most kod Ovčar banje godinama nije bio u upotrebi, a prelazio se na ličnu odgovornost, ali samo pod strogim pravilima, koja su, nažalost znali samo meštani. Zbog velikog opterećenja most se obrušio.

Dvoje ljudi je stradalo, a veliki broj je povređen oko 11.40 časova u Ovčar Banji kada se srušio pešački most, koji su prelazili turisti iz Zvornika iz Republike Srpske.

foto: RINA

foto: Kurir

Po svemu sudeći, turisti su po izlasku iz autobusa odmah požurili na most, a niko se nije našao da ih upozori na pravilo koje je malo ljudi znalo. Naime, meštani i turisti su ga koristili uz obavezu da most nikada ne bude preopterećen, odnosno da nikada na njemu ne bude više od dvoje, troje ljudi koji drže razmak.

Turisti nisu bili svesni velike opasnosti jer pred mostom nije postojalo nikakvo upozorenje da je most van upotrebe.

foto: RINA

1 / 9 Foto: Kurir

Evakuacija ljudi i dalje traje, na licu mesta je Hitna pomoć.

Most je inače pešački u blizini manastrira Nikolje, a meštani taj most zovu "most kod Vidojevog restorana" i godinama je vam upotrebe.

(Kurir.rs)