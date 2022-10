BELIVUK UDARA NA SVEDOKE SARADNIKE! Evo kako Velja Nevolja pokušava da ospori svakoga ko bi progovorio o njegovim zverstvima!

Veljko Belivuk, mnogo poznatiji kao Velja Nevolja, na sve načine pokušava da kompromituje sve one za koje smatra da su “opasni svedoci”, a posebno one koji su dobili status svedoka saradnika, odnosno svedoka-okrivljenog. Kako bi umanjio njihovu važnost, odnosno sve ono što su oni do sada ispričali, što “debelo” tereti Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i druge članove zloglasnog kriminalnog klana, on pokušava da “vrati u igru” neka imena sa početka istrage.

Vuk Vučinić, koji je označavan kao jedan od članova kriminalne grupe Veljka Belivuka, proveo je u pritvoru skoro četiri meseca zbog sumnje da je baš on namamio Gorana Veličkovića Goksija u kuću strave u Ritopeku, gde je ovaj vođa navijača Partizana kasnije i ubijen.

foto: MUP Srbije

Nakon što je tužilaštvo utvrdilo da nema dovoljno dokaza da se on i dalje nalazi iza rešetaka pušten je na slobodu. Međutim, Belivuk sada pokušava ponovo da ga optuži za delo za koje je oslobođen!

Vučinić se sumnjičio da je 3. avgusta pozvao Veličkovića, po naređenju Belivuka i Miljkovića, da dođe u Višegradsku ulicu u Beogradu. Nakon toga, Vučinić je, kako se sumnjalo, namamio Gorana da uđe u automobil marke “smart” i potom ga odvezao u kuću strave u Ritopeku. Četiri meseca nakon hapšenja, Tužilaštvo za organizovani kriminal na osnovu snimaka sa sigurnosnih kamera utvrdilo je da Vučinić nije bio osoba koja koja ga je namamila, već Bojan Hrvatin. Hrvatin je zatim uhapšen, Vučinić je pušten na slobodu, a ubrzo potom osumnjičeni Hrvatin postao je svedok okrivljeni u postupku i otkrio brojne detalje o ubistvima ozloglašenog klana.

Hrvatin robijao za ubistvo navijača Bojan Hrvatin bio je prvi svedok-okrivljeni u slučaju koji se vodi protiv Belivukovog klana. Inače, reč je o nekadašnjem navijaču Rada, a ne Partizana, koji je već osuđivan i to za ubistvo navijača iz suparničke navijačke grupe 2005. godine. Hrvatin je prvostepenom presudom osuđen na 30 godina zatvora zbog teškog ubistva, ali mu je kasnije ta kazna prepolovljena na 15 godina. Zahvaljujući Hrvatinu, Tužilaštvo za organizovani kriminal je uspelo da dešifruje nadimke koje su pripadnici klana koristili na Skaj aplikaciji, jedinoj preko koje su komunicirali i razmenjivali fotografije osakaćenih tela. Opisao je i način na koji su mladići ubijani, a delovi njihovih tela uništavani, kao i to kako su kuću u Ritopeku posle svakog zločina detaljno čistili.

Hrvatin je, naime, do najsitnijih detalja ispričao kako je namamio Goksija, gde ga je upoznao, šta se dešavalo u kući strave u Ritopeku. I upravo to “boli” Belivuka, pa pokušava da igra na kartu da Hrvatin uopšte nije bio u Ritopeku, već da je taj prljavi posao odradio Vuk Vučinić.

- Sud je poverovao u sve to što je tvrdilo tužilaštvo, te je odredilo pritvor Vuku koji se mesecima nalazio u pritvoru. Dokaza protiv njega koliko hoćete, detaljnih i preciznih. I šta se onda desi posle toliko meseci, tužilaštvo kaže ništa od toga nije tačno. Vuk nije namamio Veličkovića, Vuk nije vozio “smarta”, ma Vuk nema veze s tim događajem i sud potvrdi sve to - rekao je Belivuk na pripremnom ročištu.

Navodno, prema njegovim rečima, sa svedočenjem supruge Gorana Veličkovića, Vuk “je zakucan kao izvršilac krivičnog dela”.

- Pitaćemo suprugu Veličkovića onako isto kao što tužilac postavlja pitanja. Da li je neko vršio na vas pritisak da date takvu izjavu? Da li ste izjavu dali svojevoljno? Da li ste bili upozoreni o svojim pravima - rekao je on.

Međutim, tokom istrage, kada je saslušana i supruga ubijenog Goksija, Jelena Veličković, navodno je rekla “da su njen muž i Vučinić bili dobri prijatelji i da su se porodično družili”. Ona je na fotografijama koje su zabeležile sigurnosne kamere na dan kada je nestao njen muž, navodno prepoznala njega i Vučinića, međutim, navela je “da ne veruje da je Vučinić umešan u nestanak njenog supruga”.

Ko je Vuk Vučinić? Vuk Vučinić, koji je uhapšen iste noći kad i Belivuk kao deo njegove kriminalne grupe, bio je pripadnik Partizanove navijačke grupe “Vandal bojs” i sa Veličkovićem se sprijateljio upravo na tribini. “Jang bojs” i “Vandali”, kojima su pripadali žrtva i osumnjičeni, otišle su sa Partizanovog juga kada je njime zagospodario Belivuk, pa se postavlja pitanje kada je i zašto osumnjičeni Vučinić prešao na suprotnu stranu, s obzirom na to da je sve vreme od podele među navijačima na stadion dolazio sa grupama koje su u zavadi sa Belivukom i jugom. Javnost je za Vučinića čula kada je sa još trojicom mladića uhapšen 2019. jer su Novom Beogradu oteli vozilo i vozaču naneli teške telesne povrede. Bio je hapšen zbog droge i nasilničkog ponašanja. Velja Nevolja bi da kompromituje svedoka jer može da ga „uništi“!

Inače, Veličković je, navodno, ubijen 3. avgusta prošle godine jer je bio blizak škaljarskom klanu. Kako je otkrio svedok-saradnik Bojan Hrvatin, Goksija je ubio Marko Miljković, desna ruka Veljka Belivuka, jednim udarcem sekirom.

- I to je rekao da ga je “dobro pogodio”, pa nije morao dva puta da udara - rekao je on.

Nakon brutalnog ubistva, pripadnici ogranka kavačkog klana na telu ubijenog Gorana urezali su poruku: “Korać pi*ka”. Fotografija na kojoj se to vidi pronađena je u telefonima pripadnika klana. Ona je preko Skaja, šifrovane aplikacije koju koriste kriminalci širom sveta, a u koju je FBI provalio, slata pripadnicima grupe, ali, navodno, i Filipu Koraću. Nju je, kako se navodi u dokumentima, dobio i drugi bivši vođa navijača Partizana, Miloš Kimi Radisavljević.

foto: Printscreen

Ko i kako čuva svedoke saradnike

Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) do sada je potpisalo sporazum sa tri svedoka okrivljena - Srđanom Lalićem, Bojanom Hrvatinom i Nikolom Spasojevićem. Zbog velikog rizika koji takav status stoji sa sobom, oni se čuvaju na posebnim lokacijama, i u njihovoj pratnji je svakodnevno popriličan broj pripadnika MUP-a.

Po jednoj verziji oni se čuvaju u klasičnim stanovima, ne izlaze iz pritvora, ne mogu slobodno da šetaju i kreću se gde žele. Neprekidno su pod nadzorom i budnim okom policajaca koji brinu o njihovoj bezbednosti. Po drugoj, reč je o kućama koje se nalaze izvan gradskog jezgra.

Kurir.rs/Blic