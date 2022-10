SRPSKI KRALJ MESA IZREŠETAN U SAČEKUŠI: Ubistvo Čerčila bilo misterija, a onda je policajka na parkingu slučajno ugledala REŠENJE

Deset godina prošlo je od ubistva koje je šokiralo Niš, i celu zemlju.

Tog 1. oktobra 2012. godine, ujutru oko 7 sati, u selu Mramor kod Niša u brutalnoj sačekuši ubijen je "srpski kralj mesa" Slobodan Marinković zvani Čerčil (62). Prema prvim informacijama nakon likvidacije, napadač je čekao da Marinković krene ka svojoj klanici i tad je otvorio vatru. Da tragedija bude veća - sve se dogodilo na samo 200 metara od žrtvine porodične kuće.

Ovo ubistvo šokirao je jug, ali i celu zemlju. Onda je klupko počelo da se odmotava. Za brutalnu likvidaciju osumnjičena su braća Marko (31) i Ivica (40) Dinić iz Niša.

- Marinković Slobodan, vlasnik firme Dakom, on je inače svakoga dana otprilike u isto vreme išao na posao, svojim vozilom, sam. Njegov sin je obično kretao pre njega 10 minuta drugim vozilom. Tu gde je morao da prođe, vozilo je moralo da se kreće sporo jer niti je asfaltiran niti je uređen put nego prostor koji ljudi koriste da dođu da obave svoju trgovinu - ispričala je major policije u Žandarmeriji Ljubinka Mitrović za emisiju Mašana Lekića "Dosije".

- Na ulazu u stočnu pijacu koja inače radi četvrtkom je zatečeno putničko vozilo marke "mercedes" i za volanom je bio Marinković Slobodan zvani Čerčil, vlasnik firme "Dakom", koja se nalazi u blizini, nekih 300, 400 metara odatle i bio je mrtav. Očevidaca nije bilo - ispričali su iz policije.

U tom trenutku meštani su ostali u šoku, nikom nije bilo jasno kome je smetao čovek koji je imao sopstveni biznis i pošteno živeo od njega. Da tragedija bude veća njegovo telo pronašao je mlađi sin, koji je dozivao oca ali bezuspešno.

- Pucnjave je čuo mlađi sin koji je odmah potrčao u tom pravcu. Primetio je da se sivo vozilo velikom brzinom udaljava sa pravca stočne pijace. Video je vozilo svog oca i telo u njemu. Stariji sin nam je ukazao odmah na činjenicu da je on 10 minuta pre oca krenuo do firme. Rekao je da, kada je prolazio pored vozila, pošto je i on morao da krene tuda, da prođe sporije, da se lice naglo zaklonilo, da se pomerilo prema suvozačevoj strani, da je to lice imalo kačket na sebi, krupnije građe i da ništa više od toga nije mogao da vidi.

Ono što je najviše bunilo policiju bila je tvrdnja starijeg sina žrtve. On je uporno govorio da je automobil koga je video bio sivo metalik boje i da je u pitanju "sitroen ksantija" koje je imalo prepoznatljivu crnu lajsnu na bočnoj strani.

- Nas je to malo u početku omelo jer "ksantija" je mnogo retko vozilo, "ksara" je mnogo često vozilo i proveravali smo ga. Pokazivali smo mu više modela, više tipova vozila, ali dečko se stvarno razumeo u vrstu i tip vozila - ispričala je za "Dosije" major Mitrović.

To je usmerilo istragu, ali i glasine da je ubijeni Marinković bio u sudskom sporu sa sinovima vlasnika restorana "Lion".

- Tu se radilo o potraživanju na osnovu isporučene robe koja nije nikada plaćena, vodio se dugogodišnji sudski postupak - kazali su iz policije.

Policija je u toku istrage otišla do ovog ugostiteljskog objekta. Jednog od suvlasnika zatekli su u kancelariji kako sređuje papire, čak su i proćaskali. Ničim nije pokazivao da ima bilo kakve veze sa ubistvom. U toku njihovog razgovora naišao je i drugi brat koji je na policiju ostavio utisak "uspavanog čoveka". Oni su tada njima saopštili da do primopredaje neće doći jer je vlasnik "Dakoma" ubijen.

- On se zaprepastio.

Slučajno otkriveni?

Međutim, forenzika je analizirala tragove, a Slobodanovo telo je poslato na obdukciju. Krug je počeo da se sužava. Pojavio se snimak sa jedne od benzinskih stanica. Uočeno je karakteristično vozilo, a njega je pratilo drugo vozilo, takođe karakteristično. Ono što je bunilo policiju - vozilo nikako nisu uspevali da pronađu. To se dogodilo sasvim slučajno. Major Ljubinka Mitrović je na jednom parkingu ugledala taj auto, ono što je posebno bunilo bile su tablice - morala je da proveri i tada je shvatila: nalepljene su tablice drugih kola. Na teren su odmah došli forenzičari.

A onda su stigli rezultati analiza sa Biološkog fakulteta. Izolovan je trag DNK sa čaure i da je uzorak moguće koristiti za poređenje. Kockice su se sklopile: sinovi vlasnika "Liona" pripremali su i izvršili ovo krivično delo. Glavni dokaz je bio tu - DNK su se poklapala.

Marko je u Višem sudu u Nišu osuđen na 20 godina zatvora zbog teškog ubistva, a njegov brat Ivica koji mu je pomogao na 10 godina.

Marinković je ubijen iz osvete jer je na dan ubistva trebalo da preuzme deo restorana "Lion", vlasništvo njihovog oca, koji je desetak dana ranije preminuo.

- Na osnovu listinga telefonskih poziva utvrđeno je da su braća od 18. do 22. septembra 2012. zvala različite osobe u nameri da kupe vozilo kojim će ići u izvršenje ubistva. Oni su u Aleksincu kupili "sitroen ksaru". Na dan ubistva su stavili lažne tablice i Marko je krenuo u pravcu Mramora, dok ga je Ivica pratio "audijem". Žrtvu su sačekali na ulazu u stočnu pijacu Mramor. Marko je u njega ispalio četiri metka u grudi i trbuh - navedeno je u obrazloženju presude.

Posle žalbe, Apelacioni sud preinačio je kaznu sa 20 na 30 godina zatvora.

Braća su sve vreme negirala zločin. Pištolj nije pronađen.

